Felipe, el sobrino nieto del Papa Francisco que es futbolista en Italia: "Ser Bergoglio es un honor para mí".

Quién es Felipe Bergoglio, el sobrino-nieto del papa que juega en el fútbol italiano

Felipe sí es nieto de Jorge Bergoglio, pero que era un primo del Papa con quien compartía nombre. Es decir, es el sobrino-nieto de quien fue hasta hace unas horas el Sumo Pontífice. "Mi padre me contó que el Papa Francisco preguntó a menudo por nuestra familia. Obviamente, cuando él estaba en Argentina, nuestras ciudades estaban lejos, así que con el tiempo nos fuimos alejando pero, de hecho, el vínculo, como me recuerdan a menudo mis padres, siempre ha estado ahí", explicó.

Claro está, su parentezco con Francisco no solo era un tema de conversación en el vestuario, sino que sus compañeros le piden distintos favores."Mis compañeros me piden a menudo la bendición antes de cada partido. También cuando se lesionan. Llevo poco en Italia y ya me he acostumbrado. Nos reímos siempre. Ser Bergoglio es un honor para mí. No supone ninguna carga llevar este apellido", reveló.

Oriundo de Córdoba, Felipe Bergoglio comenzó su carrera como futbolista en el Club Lasallano y llegó al Primer Equipo en 2022. Al año siguiente emigró a Europa junto a su padre, que viajaba por negocios, y quedó en Misano Adriático, posteriormente pasó a Trestina y actualmente se encuentra cedido en Castiglionese 1919, de la Serie D.