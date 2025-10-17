Colapinto, 16° en la única práctica del GP de Estados Unidos, ahora apunta a la qualy sprint Colapinto fue 16° en la única práctica del GP de EE.UU. y superó a Gasly. Ahora apunta a la qualy sprint, que arranca a las 18.30 por Fox Sports y Disney+. 17 de octubre 2025 · 16:00hs

Colapinto, 16° en la única práctica del GP de Estados Unidos, ahora apunta a la qualy sprint.

Tras finalizar 16° en la única tanda de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos (un fin de semana atípico, ya que por ser sprint habrá dos clasificaciones y dos carreras), Franco Colapinto ya pone la cabeza en la qualy sprint, que comenzará a las 18.30 y será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.

Durante la tanda de libres, el argentino y sus rivales aprovecharon para probar distintas configuraciones y neumáticos. Desde los duros, pensando en la carrera del domingo, hasta los medios y blandos, que usarán para clasificar. Con los neumáticos rojos (blandos), Colapinto logró superar a su compañero Pierre Gasly durante los simulacros de clasificación.

LEER MÁS: Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine Buena tanda de Colapinto en el GP de Estados Unidos: 16° y mejor que Gasly Embed #F1 Así terminó el único ensayo libre del #USGP. En el final aparecieron Norris y Hulkenberg, luego quedaron Piastri, Alonso y Verstappen. Colapinto volvió a superar a Gasly por mínima diferencia. Leclerc y Sainz tuvieron problemas con la caja y terminaron en el fondo pic.twitter.com/imoC52wrj4 — Fernando Tornello (@F1Tornello) October 17, 2025 El piloto de Alpine firmó un tiempo de 1m34s653, sacándole apenas 0s012 a Gasly. Justo detrás quedaron Kimi Antonelli, que no tuvo una buena vuelta con los neumáticos medios, y Carlos Sainz (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes probablemente hubieran finalizado más arriba, pero sufrieron problemas mecánicos que les impidieron mejorar sus registros.