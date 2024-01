Facundo Sava fue presentado como nuevo entrenador de Huracán

El ex-Patronato Facundo Sava dio su primera conferencia de prensa como DT del Globo. "Disfruto de mi trabajo y me apasiona lo que hago", dijo el Colo.

“Tenía muchas ganas de dirigirlo (a Huracán). Es un club ordenado y en crecimiento, con un equipo que me gusta y una hinchada apasionada”, remarcó el DT de 49 años en la conferencia de prensa que brindó en uno de los salones del estadio Tomás A. Ducó, flanqueado por el presidente, David Garzón, y por el secretario deportivo, Daniel Vega.

“Los hinchas me recibieron muy bien. Estoy muy contentó”, reafirmó el Colorado, que además aclaró porqué se fue del Verde de Junín tras los últimos cuatro partidos de la la Copa de la Liga 2023: “Los dirigentes aceptaron la finalización del vínculo una vez cumplido el objetivo”.

Embed Conferencia de prensa de Facundo Sava



"Teníamos muchas ganas de dirigir a Huracán, estaba esperando este llamado. Rechacé otras propuestas para venir. Estoy muy contento de estar acá, me recibieron de la mejor manera"



"Vamos a hacer todo lo posible para seguir viendo… pic.twitter.com/QudI01gRxo — CA Huracán (@CAHuracan) January 9, 2024

Sava tuvo anteriores pasos por Unión de Santa Fe, Racing, Gimnasia y Esgrima La Plata, Quilmes, Cerro Porteño de Paraguay y, el más recordado de todos, por Patronato, donde hizo historia al conducir al equipo que se consagró campeón de la Copa Argentina 2022.

El Colo sostuvo que le agradó ver a un equipo como Huracán “protagonista en todas las canchas”. “Haré todo lo posible para seguir ese camino. El grupo de jugadores es extraordinario. Vamos a salir a todos los partidos a ganar como este club se merece” insistió.

El técnico reconoció como un síntoma positivo el hecho de haber “mantenido el plantel. Eso también me sedujo. Cuando se cambian tantos jugadores es difícil”, dijo.

“Llegar a Huracán me encuentra en un momento de madurez. Tuve experiencias buenas y otras no tanto. Siempre traté de mantener los pies sobre la tierra. Disfruto de mi trabajo y me apasiona lo que hago”, puntualizó.

En la previa de la presentación de Sava, el club también anunció a Walter Coyette como director de divisiones juveniles y a Mauro Milano, como entrenador de la división Reserva.