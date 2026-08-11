Facundo Medina fue presentado en Bayer Leverkusen

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella por una suma de 25 millones. En Alemania será compañero de Exequiel Palacios y Equi Fernández.

Facundo Medina fue presentado en su nuevo club, el Bayer Leverkusen de Alemania, donde compartirá equipo junto a dos argentinos más. El defensor bonaerense firmó un contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2031, y dejó el Olympique de Marsella a cambio de la suma de 25 millones de euros con bonus incluidos.

El lateral izquierdo de la Selección argentina, subcampeón en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde fue titular en tres partidos e ingresó desde el banco en dos ocasiones, se encontrará con su compañero en el conjunto "Albiceleste", Exequiel Palacios, y el exBoca Ezequiel Equi Fernández.

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Por otra parte, Medina llegó a Leverkusen, donde recorrió las instalaciones del estadio BayArena, ubicado en la ciudad homónima del club. Fue oficializado en las redes sociales de la institución, donde posó con la indumentaria y firmó su contrato por cinco temporadas.

Además, publicaron un video donde Facundo se presenta con cada uno de sus nuevos compañeros; posteriormente, otro donde se enfoca en un globo terráqueo y la frase Forza Bayer 04.

El desafío para Facundo Medina en Alemania

El club se encuentra en la instancia de pretemporada junto a todo el plantel, comandado por el entrenador español Carles Martínez Novell, donde buscará pelear ante el Bayern Múnich y volver a realizar la hazaña de Xabi Alonso, que logró la consagración en la Bundesliga en la temporada 2023/24.

La liga alemana comenzará oficialmente el 28 de agosto y el Bayer Leverkusen se medirá en la primera jornada contra el recientemente ascendido Elversberg, el sábado 29 de este mes, a partir de las 05:30 (hora argentina), donde podría debutar Facundo Medina.