Exequiel Bastidas se quedó con la pole en el trazado de Río Cuarto

Exequiel Bastidas.jpg Exequiel Bastidas con el uno en Río Cuarto.

El piloto de Paraná mantuvo su registro hecho durante la primera clasificación, en una pista más lenta que la que hubo durante la jornada matutina. Bastidas fue escoltado por Luciano González y Martín Leston en la general.

La actuación de Exequiel Bastidas

En la primera clasificación, el actual campeón de la categoría fue el único en bajar del 1’18”, ya que completó una vuelta rápida de 1’17”960/1000, el cual fue el mejor registro del día. Bastidas durante la segunda tanda lideró con un tiempo rápido de 1’18”504/1000. En la tabla general, Bastidas fue escoltado por González (a 298/1000) y Leston (a 350/1000).

El hecho de que la Clase 3 del Turismo Pista definiera la pole position en el autódromo de Río Cuarto luego de las series de la Clase 1 y la Clase 2 conspiró contra el desarrollo de la segunda tanda de clasificación, que presentó una pista que no estaba apta para bajar los tiempos del viernes. De esta manera, Exequiel Bastidas (Toyota Etios) alcanzó su quintas pole consecutiva en la categoría: la última de 2023 y las cuatro que se realizaron este año.

“Tuvimos un auto increíble. Opté por buscar ser rápido en la parte trabada, donde sabía que éramos rápidos, y resignar un poco de velocidad en la recta porque no busqué succión. Ojalá podamos cambiar la ‘pole’ por victoria porque viene siendo un año difícil, donde se nos está negando la victoria, y lo necesitamos anímicamente”, contó Bastidas, que tiene atención de Esteban Rodrigo y motores de Juan Vallasciani, en Campeones.

Los 11 primeros lugares de la clasificaciones se los repartieron los usuarios del Toyota Etios (5) y el Renault Clio (6), modelos que además ganaron las últimas siete Finales. El mejor del Rombo resultó Martín Lestón, que fue tercero a 350/1000. Federico Hermida (Toyota Etios) quedó cuarto a 390/1000; Felipe Martini (Renault Clio), quinto a 440/1000 y Tomás Pugnaloni (Renault Clio), sexto a 443/1000.

Las series de la Clase 3 en Río Cuarto se disputarán en la mañana del domingo. A las 10.05 se pondrá en marcha la primera, con Bastidas y Hermida en la primera fila; González y Martini harán lo propio en la segunda, a las 10.30; y la última se largará a las 10.55, con Lestón y Pugnaloni desde las mejores posiciones de partida.

En Clase 2, José Luis Costamagna (Volkswagen Up) debió esforzarse al máximo para llevarse la primera serie (la más veloz) y sumar así su segunda victoria parcial del año y la segunda consecutiva en el Imperio cordobés. Lo escoltaron, a menos de un segundo, Pablo Vázquez (Ford Ka), Lucas Garro (Volkswagen Up) y Fernando Iglesias (Chevrolet Corsa), quienes también fueron protagonistas en la lucha por el triunfo.

El sanjosesino Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) y Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) animaron el segundo parcial (el más lento), que también resultó muy entretenido. El campeón, ganador de las últimas dos finales en Río Cuarto, superó al subcampeón en la tercera vuelta y se impuso por una diferencia de sólo 229/1000 para obtener su primera victoria parcial del año (la temporada pasada, pese al título, no ganó ninguna). Nazareno Iglesias (Fiat Uno Way), Nicolás Herrera (Volkswagen Up) y Marcos Konjuh (Volkswagen Up) completaron el top 5.

Francisco Calo (Volkswagen Up) y Lucas Bayala (Ford Ka) hicieron el desgaste en la lucha por la victoria en la emocionante tercera batería, pero el que terminó festejando fue Agustín Martín (Fiat Uno Way). El piloto del Bailone Racing Team, que había largado quinto, superó en el último giro a Bayala para alcanzar su segundo éxito parcial del año. Alan Buchholz (Volkswagen Up) llegó segundo, por delante de Calo y Bayala, quien se retrasó por problemas con el combustible.

De esta manera, la cuarta final de la temporada de la Clase 2 del Turismo Pista tendrá en la primera fila al Up de Costamagna y al Uno Way de Martín, justamente los dos últimos ganadores de la Clase 2.

En Clase 1, el poleman Francisco Suárez (Fiat Uno) se impuso de punta a punta en la primera serie en Río Cuarto y logró su cuarta victoria parcial sobre otras tantas series disputadas en 2024. Thomas Marchesín (Fiat Uno), que largó tercero, le ganó el segundo lugar a Tomás Bosque (Fiat Uno).

Tomás Vitar (Fiat Uno) había ganado en la pista la segundo batería –la más lenta de las tres– luego de largar desde la sexta posición y superar en la última vuelta a Ignacio Rodríguez (Fiat Uno), que había partido tercero. Sin embargo, fue excluido por falsa largada y maniobra peligrosa en perjuicio de Felipe Rey (Fiat Uno), quien concluyó sexto tras largar primero. De esta manera, Rodríguez resultó el ganador.

El marplatense Ignacio Espíndola (Fiat Uno) triunfó de punta a punta en la serie más veloz, escoltado por Santiago Leguizamón (Fiat Uno), que había largado desde el quinto puesto.