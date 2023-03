Exequiel Bastidas inició con todo el Turismo Pista.

La última fue en Concordia y la clave, según Bastidas, estuvo en el siguiente aspecto: “La realidad es que está todo muy competitivo. De hecho el viernes clasifiqué cuarto a una décima. Estamos todos muy apretados. En la serie llegué segundo y con el recargo del primero logré ganarla. Así y todo fue la serie más rápida. Eso me permitió largar primero y después de ahí en más sabía que tenía buen ritmo. Luego me dediqué a cuidarme mucho porque sabía que habría mucho pace car por la cantidad de autos. Largaron cerca de 50 autos y era inevitable que no salga el pace car. Le dije al ingeniero que estuve como 15 minutos en punto muerto esperando. Pasa que hasta que se engrilla el último se hace largo. Puede hacer bien los relanzamientos luego de los pace car y me llevé la victoria”.

EXEQUIEL BASTIDAS 2.JPG

Luego recordó el éxito en La Histórica y dijo: “En Concepción estuvimos firmes. Lideramos entrenamientos, clasificaciones y la final y hasta hicimos récord de vuelta en la final. Venimos muy bien, pero ahora se hará todo más complejo porque vamos con el tope de lastre que es de 50 kilos. Hay que trabajar y ser competitivos. Estar dentro de los 10 ya sería muy bueno para seguir sumando fuerte y estar en la pelea”.

“La verdad que todo es increíble y la realidad es que estamos asombrados todos ya que es mi quinta carrera en la categoría y la sexta o séptima del equipo. Somos todos relativamente nuevos. Arrancar así nos sorprendió y nos motiva para ir por mucho más, a pesar que recién vamos el 20 por ciento del campeonato. Queda muchísimo, pero comenzar así motiva mucho para seguir trabajando”, expresó el de Paraná que ahora se prepara para lo que será La tercera fecha de la temporada del Turismo Pista, el 16 de abril en el autódromo de Río Cuarto.