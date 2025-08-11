Uno Entre Rios | Ovación | defensa

Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Con un penal de Osorio, luego expulsado de manera insólita, Defensa venció en el final por 1-0 al Malevo de local.

11 de agosto 2025 · 21:18hs
Defensa ganó en el final.

Defensa ganó en el final.

Con la victoria de Defensa y Justicia ante Deportivo Riestra por 1-0 se cerró la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Profesional. Cuando ya se jugaba el descuento, Fernando Espinoza fue al VAR y cobró un penal por mano de Milton Céliz que no desaprovechó Abiel Osorio, quien luego fue expulsado. El Halcón quedó con siete puntos a dos de Barracas y Estudiantes en la Zona A, mientras que el Malevo se quedó con seis unidades y sin la chance de superar a River y San Lorenzo en la Zona B.

Jorge Julián Christe junto a su abogada Mariana Barbitta. Foto de archivo.

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La propuesta contempla la apertura de la Escuela de River en el barrio Antártida Argentina 

River inaugurará una escuelita de fútbol y valores en Paraná

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

El estadio de la ciudad de Lima nuevamente sede de una final de la Libertadores.

Libertadores 2025: la Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final

Miguel Ángel Pérez en el arbitraje del tchoukball.

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

all boys golpeo a patronato en una jugada polemica

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

