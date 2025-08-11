Defensa y Justicia venció a Deportivo Riestra y lo dejó sin punta

Con la victoria de Defensa y Justicia ante Deportivo Riestra por 1-0 se cerró la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga Profesional. Cuando ya se jugaba el descuento, Fernando Espinoza fue al VAR y cobró un penal por mano de Milton Céliz que no desaprovechó Abiel Osorio, quien luego fue expulsado. El Halcón quedó con siete puntos a dos de Barracas y Estudiantes en la Zona A, mientras que el Malevo se quedó con seis unidades y sin la chance de superar a River y San Lorenzo en la Zona B.