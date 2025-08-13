Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Estudiantes derrotó Patronato en uno de los adelantos de la primera fecha del segundo torneo del año de la APB. El Remero superó a Sionista en el Flesler.

13 de agosto 2025 · 10:24hs
El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Prensa CAE

El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Con la disputa de dos encuentros comenzó este martes el Torneo Clausura 2025 de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada inaugural Estudiantes y Rowing celebraron la victoria en condición de visitante.

El Remero superó a Sionista en el estadio Moisés Flesler por 77 a 56. Benjamin Neugebauer con 18 tantos y Juan Cantero con 17 puntos (5 triples) fueron los máximos artilleros del ganador. En el Centro Juventud, Eduard Montaña con 14 unidades y Pablo Veiga con 13 salvaron la ropa.

Por su parte, el CAE no tuvo complicaciones para superar a Patronato en el estreno del Rojinegro en la Primera local. Fue por 92 a 44. Beltrán González Medus con 12, Román Rodríguez con 11, Andrés Baca con 10 y Caetano Pajares con 10 fueron los goleadores del ganador. En Patronato, Jeremías Gómez terminó con 11puntos.

Como sigue la primera fecha del Clausura de la APB

Miércoles

Talleres – Olimpia

Recreativo – San Martin

Echagüe – Paracao

Libre: Quique

Estudiantes Rowing APB
