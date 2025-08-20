Estudiantes va por el pase ante Cerro Porteño Desde las 19, el León recibirá al Ciclón paraguayo, por la revancha de los octavos de final. En la ida Estudiantes se impuso por 1 a 0 como visitante. 20 de agosto 2025 · 17:17hs

Prensa Estudiantes de La Plata Estudiantes quiere hacer pesar su historia copera.

Estudiantes y Cerro Porteño jugarán desde las 19 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En la ida el León se impuso por 1-0 como visitante. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Flamengo-Internacional.

El Pincha mantenía una racha de cuatro triunfos en fila, pero perdió con Banfield el domingo tras empezar ganando 2 a 0 y perdió la chance de subir a lo más alto de la zona A. Ahora recibirá a Cerro Porteño tras la victoria en Paraguay con gol de Santiago Ascacibar en busca de la clasificación.

Por su parte, el conjunto paraguayo llevaba un invicto de ocho encuentros hasta la derrota en la ida y es puntero invicto de la liga de su país. Además, ganó su partido del fin de semana ante Guaraní por 4 a 3. Formaciones para Estudiantes y Cerro Porteño Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina; Edwuin Cetré, Guido Carrillo, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez. Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe y Jonatan Torres. DT: Diego Martínez. Hora y TV: 19 (Fox Sports). Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). Estadio: Jorge Luis Hirschi.