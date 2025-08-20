APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la segunda fecha

Estudiantes derrotó a Paracao. El Centro Juventud superó a San Martín. El segundo capítulo del Clausura de la APB continuará este miércoles.

Estudiantes reúne puntaje ideal en el Clausura de la APB

Con la disputa de dos encuentros comenzó la actividad correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada los equipos que oficiaron de anfitrión celebraron la victoria: Estudiantes y Sionista.

El CAE no tuvo problemas en vencer a Paracao y se impuso en el Gigante del Parque por un amplio 91 a 68. Caetano Pajares registró 15 unidades, Beltrán González Medus firmó 14 tantos y Lucio Valentinuz y Lautaro Vilotta terminaron con 11 unidades cada uno.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a un aguerrido San Martín por 72 a 62. Uriel Lejtman con 19 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Tiago Levy registró 14 tantos.

Por otro lado, la humedad tras una jornada de intensa lluvia en Paraná obligó a suspender el partido que estaba programado entre Recreativo y Ciclista.

Programa Segunda fecha Torneo Clausura de la APB

MARTES

Sionista 75 – San Martín 62

Estudiantes 91 – Paracao 68

Recreativo – Ciclista(Suspendido)

MIÉRCOLES

21: Talleres – Unión

21.30: Echagüe – Olimpia

21.30: Quique – Patronato

Libre: Rowing

Estudiantes, único líder

Con los resultados registrados en el inicio de la segunda fecha las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Estudiantes 4 (2-0)

Sionista 3 (1-1)

Paracao 3 (1-1)

Recreativo 2 (1-0)

Ciclista 2 (1-0)

Rowing 2 (1-0)

Olimpia 2 (1-0)

San Martín 2 (0-2)

Talleres 1 (0-1)

Echagüe 1 (0-1)

Unión 1 (0-1)

Patronato 1 0-1)

Quique 0 (0-0)