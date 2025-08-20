Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la segunda fecha

Estudiantes derrotó a Paracao. El Centro Juventud superó a San Martín. El segundo capítulo del Clausura de la APB continuará este miércoles.

20 de agosto 2025 · 11:00hs
Estudiantes reúne puntaje ideal en el Clausura de la APB

Prensa Estudiantes

Estudiantes reúne puntaje ideal en el Clausura de la APB

Con la disputa de dos encuentros comenzó la actividad correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada los equipos que oficiaron de anfitrión celebraron la victoria: Estudiantes y Sionista.

El CAE no tuvo problemas en vencer a Paracao y se impuso en el Gigante del Parque por un amplio 91 a 68. Caetano Pajares registró 15 unidades, Beltrán González Medus firmó 14 tantos y Lucio Valentinuz y Lautaro Vilotta terminaron con 11 unidades cada uno.

Recreativo-Ciclista, el duelo destacado de la segunda fecha del Clausura de la APB.

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

El plantel de Estudiantes celebrando la victoria en el gimnasio de Patronato.

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a un aguerrido San Martín por 72 a 62. Uriel Lejtman con 19 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Tiago Levy registró 14 tantos.

Por otro lado, la humedad tras una jornada de intensa lluvia en Paraná obligó a suspender el partido que estaba programado entre Recreativo y Ciclista.

Programa Segunda fecha Torneo Clausura de la APB

MARTES

Sionista 75 – San Martín 62

Estudiantes 91 – Paracao 68

Recreativo – Ciclista(Suspendido)

MIÉRCOLES

21: Talleres – Unión

21.30: Echagüe – Olimpia

21.30: Quique – Patronato

Libre: Rowing

Estudiantes, único líder

Con los resultados registrados en el inicio de la segunda fecha las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Estudiantes 4 (2-0)

Sionista 3 (1-1)

Paracao 3 (1-1)

Recreativo 2 (1-0)

Ciclista 2 (1-0)

Rowing 2 (1-0)

Olimpia 2 (1-0)

San Martín 2 (0-2)

Talleres 1 (0-1)

Echagüe 1 (0-1)

Unión 1 (0-1)

Patronato 1 0-1)

Quique 0 (0-0)

APB Estudiantes Sionista
Noticias relacionadas
¿como le fue a patronato con jorge broggi como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Jorge Broggi como árbitro?

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto.

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

Duilio Scialacomo dejó su cargo tras casi 10 años.

Duilio Scialacomo: "Lo vivido queda, gracias al equipo"

Racing ganó con dos goles de Maravilla y otro de Pardo.

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió en cuartos

Ver comentarios

Lo último

EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina

EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

Ultimo Momento
EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina

EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Policiales
Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ovación
No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

No habrá Rugby Championship en 2026: Argentina ya planifica un año distinto

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió en cuartos

En la última jugada, Racing venció a Peñarol y se metió en cuartos

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Duilio Scialacomo: Lo vivido queda, gracias al equipo

Duilio Scialacomo: "Lo vivido queda, gracias al equipo"

La provincia
El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El Senado ya tiene dictamen favorable a la toma de créditos por parte de la Provincia

El Senado ya tiene dictamen favorable a la toma de créditos por parte de la Provincia

El peronismo entrerriano, dividido en cuatro: la postal de una crisis sin precedentes

El peronismo entrerriano, dividido en cuatro: la postal de una crisis sin precedentes

Reforma policial: limitan el uso del arma reglamentaria y refuerzan el cuidado de la salud del personal

Reforma policial: limitan el uso del arma reglamentaria y refuerzan el cuidado de la salud del personal

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

La tormenta tumbó un árbol en la zona del ex-Hipódromo de Paraná

Dejanos tu comentario