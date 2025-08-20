Con la disputa de dos encuentros comenzó la actividad correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada los equipos que oficiaron de anfitrión celebraron la victoria: Estudiantes y Sionista.
APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la segunda fecha
Estudiantes derrotó a Paracao. El Centro Juventud superó a San Martín. El segundo capítulo del Clausura de la APB continuará este miércoles.
El CAE no tuvo problemas en vencer a Paracao y se impuso en el Gigante del Parque por un amplio 91 a 68. Caetano Pajares registró 15 unidades, Beltrán González Medus firmó 14 tantos y Lucio Valentinuz y Lautaro Vilotta terminaron con 11 unidades cada uno.
Por su parte, el Centro Juventud superó en el estadio Moisés Flesler a un aguerrido San Martín por 72 a 62. Uriel Lejtman con 19 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Tiago Levy registró 14 tantos.
Por otro lado, la humedad tras una jornada de intensa lluvia en Paraná obligó a suspender el partido que estaba programado entre Recreativo y Ciclista.
Programa Segunda fecha Torneo Clausura de la APB
MARTES
Sionista 75 – San Martín 62
Estudiantes 91 – Paracao 68
Recreativo – Ciclista(Suspendido)
MIÉRCOLES
21: Talleres – Unión
21.30: Echagüe – Olimpia
21.30: Quique – Patronato
Libre: Rowing
Estudiantes, único líder
Con los resultados registrados en el inicio de la segunda fecha las posiciones quedaron de la siguiente manera:
Estudiantes 4 (2-0)
Sionista 3 (1-1)
Paracao 3 (1-1)
Recreativo 2 (1-0)
Ciclista 2 (1-0)
Rowing 2 (1-0)
Olimpia 2 (1-0)
San Martín 2 (0-2)
Talleres 1 (0-1)
Echagüe 1 (0-1)
Unión 1 (0-1)
Patronato 1 0-1)
Quique 0 (0-0)