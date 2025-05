Estudiantes de Paraná se quedó sin invicto tras la gran reacción de Los Tordos RC.

Estudiantes de Paraná perdió el invicto ante Los Tordos RC en un dramático segundo tiempo

En la segunda mitad, Estudiantes amplió su ventaja a 27-12, pero Los Tordos, en un arranque arrollador, comenzaron a descontar rápidamente. La presión sobre la posesión fue constante, lo que provocó varias pérdidas de Estudiantes. Estos errores, sumados a la mejora en la defensa de Los Tordos, les permitió tomar el control. A pesar de los esfuerzos de Estudiantes por recuperar el ritmo, el equipo mendocino se mostró imparable en los últimos minutos, dominando los rucks, avanzando con fuerza y con un juego más preciso en ataque, evidenciando su capacidad para aprovechar las debilidades del rival en momentos clave del partido, lo que cambió por completo el desarrollo del encuentro y puso a Los Tordos en una posición inmejorable para la victoria.

Con una remontada impresionante, Los Tordos no solo igualaron el marcador, sino que finalmente se impusieron por 41-37, dejando a Estudiantes sin su invicto. La derrota fue un golpe para Estudiantes, que no logró sostener su ventaja en la segunda mitad. Los errores en defensa fueron clave para el cambio de rumbo, y los últimos minutos fueron una mezcla de frustración y cansancio. El equipo paranaense no pudo ajustar a tiempo y vio cómo su ventaja se desvanecía, sin poder recuperar la posesión del balón en momentos cruciales del partido, lo que descontroló su juego. Este resultado deja muchas lecciones para Estudiantes, que deberá aprender de estos errores para las próximas fechas y mantener la calma en momentos de presión.

Por su parte, Los Tordos celebraron con gran entusiasmo su primera victoria en el torneo, una victoria llena de carácter, que les dio no solo los puntos, sino la confianza de haber revertido un resultado adverso. Este triunfo representa un punto de inflexión para el equipo mendocino, que se posiciona en la parte alta de la tabla, con la mirada puesta en la siguiente etapa del torneo. Los Tordos han demostrado que, incluso en situaciones difíciles, pueden mantener la calma y encontrar la forma de ganar, mostrando gran madurez para manejar la presión y responder en momentos decisivos, lo que les otorga un nuevo impulso para el resto del certamen.

Por el mismo grupo, Jockey Club de Córdoba logró una ajustada victoria 30-29 sobre Santa Fe Rugby Club, en un duelo parejo y emocionante.