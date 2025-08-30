Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Como visitante Estudiantes derrotó 18 a 17 a Jockey de Rosario y está entre los cuatro mejores del certamen. Su próximo rival será Maristas de Mendoza.

30 de agosto 2025 · 20:16hs
Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

Jano Colcerniani

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.
Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

El primer equipo del Club Atlético Estudiantes (CAE) está entre los mejores cuatro elencos del país. El conjunto Albinegro se clasificó a las semifinales del Torneo del Interior A, tras imponerse en un ajustadísimo 18 a 17 en condición de visitante sobre Jockey de Rosario.

Sobre el final del partido Máximo Cañas marcó el try que le dio la victoria al conjunto paranaense sobre el actual campeón del Torneo Regional del Litoral, al que volvió a derrotar tal como había ocurrido el pasado fin de semana en la competencia interuniones.

Central Córdoba se impuso ante su gente.

Central Córdoba le ganó a Estudiantes y se trepó al segundo lugar

La Selección Argentina de natacion de Síndrome de Down presente en Paraná para el certamen

Natación adaptada: brazadas de inclusión en el natatorio del CAE

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de © (@tercertiemporugby)

El gran presente de Estudiantes es la consecuencia de un notable trabajo a mediano y largo plazo que viene realizando la institución del parque Urquiza, el cual le ha permitido pelear hasta el final en la mayoría de las competencias que ha afrontado en el último tiempo.

Ahora el equipo comandado por Pedro Fontanetto está a sólo dos partidos de una nueva corona. Su próximo rival será Maristas de Mendoza, que como local derrotó con contundencia por 26 a 3 a Tala RC. El partido de la semifinal será el sábado 20, en la provincia cuyana, donde el CAE intentará volver a hacerse fuerte como visitante.

Otro de los clasificados a semifinales es Duendes, que en su casa se impuso en el clásico de Rosario sobre Gimnasia por 19 a 18.

Mientras que el otro cruce de cuartos de final entre Jockey de Córdoba y Córdoba Athletic fue reprogramado por cuestiones climáticas y se jugará este domingo, desde las 15.30.

Sea quien sea el ganador, la semifinal con Duendes se disputará en la provincia mediterránea.

El reposicionamiento del Torneo del Interior

También se llevaron a cabo los encuentros correspondientes al proceso de reposicionamiento.

Los resultados fueron Curne 53-Palermo Bajo 22, Tucumán Lawn Tennis 20-Urú Curé 36, La Tablada 36-Santa Fe RC 20 y Los Tordos 50-CRAI 15.

Los perdedores deberán disputar las reválidas contra los mejores cuatro equipos del TDI B para definir su lugar en el TDI A del próximo año.

Los cruces serán Tucumán Lawn Tennis-Universitario de Tucumán, Santa Fe RC-Liceo de Mendoza, CRAI-Universitario de Córdoba y Palermo Bajo-Tucumán RC.

Estudiantes Torneo del Interior Jockey de Rosario Rugby
Noticias relacionadas
Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior.

Estudiantes va por las semifinales del Torneo del Interior

Estudiantes es uno de los dos equipos con puntaje ideal en el Torneo Clausura de la APB

APB: Estudiantes recuperó su condición de líder en el Torneo Clausura

Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos, fue en la ciudad de Concordia. 

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Una gran delegación de Estudiantes M16 parte rumbo al Torneo Nacional Chipi Figallo.

Una gran delegación de Estudiantes M16 parte rumbo al Torneo Nacional Chipi Figallo

Ver comentarios

Lo último

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

La lluvia suspendió Sarmiento vs Rosario Central

La lluvia suspendió Sarmiento vs Rosario Central

Ultimo Momento
Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

La lluvia suspendió Sarmiento vs Rosario Central

La lluvia suspendió Sarmiento vs Rosario Central

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Policiales
Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Ovación
Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

La provincia
Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Nación interviene por la documentación histórica de Vías Navegables tras denuncia de paranaense

Nación interviene por la documentación histórica de Vías Navegables tras denuncia de paranaense

Se cumplen 14 años de la desaparición de Juan José Pocho Morales

Se cumplen 14 años de la desaparición de Juan José "Pocho" Morales

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

SMN: este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa

Dejanos tu comentario