Estudiantes es semifinalista del Torneo del Interior A

Como visitante Estudiantes derrotó 18 a 17 a Jockey de Rosario y está entre los cuatro mejores del certamen. Su próximo rival será Maristas de Mendoza.

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

El primer equipo del Club Atlético Estudiantes (CAE) está entre los mejores cuatro elencos del país. El conjunto Albinegro se clasificó a las semifinales del Torneo del Interior A, tras imponerse en un ajustadísimo 18 a 17 en condición de visitante sobre Jockey de Rosario.

Sobre el final del partido Máximo Cañas marcó el try que le dio la victoria al conjunto paranaense sobre el actual campeón del Torneo Regional del Litoral, al que volvió a derrotar tal como había ocurrido el pasado fin de semana en la competencia interuniones.

El gran presente de Estudiantes es la consecuencia de un notable trabajo a mediano y largo plazo que viene realizando la institución del parque Urquiza, el cual le ha permitido pelear hasta el final en la mayoría de las competencias que ha afrontado en el último tiempo.

Ahora el equipo comandado por Pedro Fontanetto está a sólo dos partidos de una nueva corona. Su próximo rival será Maristas de Mendoza, que como local derrotó con contundencia por 26 a 3 a Tala RC. El partido de la semifinal será el sábado 20, en la provincia cuyana, donde el CAE intentará volver a hacerse fuerte como visitante.

Otro de los clasificados a semifinales es Duendes, que en su casa se impuso en el clásico de Rosario sobre Gimnasia por 19 a 18.

Mientras que el otro cruce de cuartos de final entre Jockey de Córdoba y Córdoba Athletic fue reprogramado por cuestiones climáticas y se jugará este domingo, desde las 15.30.

Sea quien sea el ganador, la semifinal con Duendes se disputará en la provincia mediterránea.

El reposicionamiento del Torneo del Interior

También se llevaron a cabo los encuentros correspondientes al proceso de reposicionamiento.

Los resultados fueron Curne 53-Palermo Bajo 22, Tucumán Lawn Tennis 20-Urú Curé 36, La Tablada 36-Santa Fe RC 20 y Los Tordos 50-CRAI 15.

Los perdedores deberán disputar las reválidas contra los mejores cuatro equipos del TDI B para definir su lugar en el TDI A del próximo año.

Los cruces serán Tucumán Lawn Tennis-Universitario de Tucumán, Santa Fe RC-Liceo de Mendoza, CRAI-Universitario de Córdoba y Palermo Bajo-Tucumán RC.