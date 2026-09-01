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ATE anunció un paro por 48 horas en más de 27 aeropuertos de todo el país

La medida de fuerza adoptada por ATE involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y tendrá lugar este jueves y viernes.

1 de septiembre 2026 · 20:52hs
ATE anunció un paro por 48 horas en más de 27 aeropuertos de todo el país.

ATE anunció un paro por 48 horas en más de 27 aeropuertos de todo el país.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves y viernes en más de 27 aeropuertos de todo el país. La medida, que involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), incluye paros, movilizaciones y asambleas.

LEER MÁS: ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

Las mismas se realizarán en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Secretarios generales de ATE se reunieron para definir la estrategia gremial y judicial del sindicato: Estamos pagando la posición del Sindicato de no subordinarnos.

ATE define plan de lucha en toda la provincia

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Detalles del paro de ATE

El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal. Fuera de las franjas establecidas, las operaciones continuarán con normalidad, pero los pasajeros con vuelos previstos en esos lapsos podrían enfrentar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en los servicios comerciales.

El conflicto tiene como trasfondo una acumulación de incumplimientos que el sindicato atribuye al gobierno nacional. Según ATE, desde enero las autoridades no han abonado adicionales salariales acordados en paritarias, y la negociación sectorial sigue sin reabrirse. A eso se suma, según el gremio, un deterioro sostenido de las condiciones laborales y el desfinanciamiento de áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos del país.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, advirtió Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

ATE Aeropuertos País
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