Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

El intendente advirtió "que hay una convivencia pacífica en las escuelas entre los fiscales".

El intendente de Concordia Francisco Azcué emitió su voto en la Escuela Nº1 “Vélez Sarsfield”, donde destacó que es un día “con un clima óptimo como para que los ciudadanos concurran a las escuelas a cumplir con este derecho que ante cada acto eleccionario permite fortalecer el sistema democrático”.

El jefe comunal comentó que el municipio cuenta con un centro de cómputos en el CIRSE y que también se está acompañando la labor de los fiscales en cada lugar de votación. Indicó que, a pesar de tratarse de la primera elección general con Boleta Única Papel, el proceso avanza sin inconvenientes.

“Esta es una elección muy importante porque se están eligiendo a los representantes de las provincias, en nuestro caso Entre Ríos, para las cámaras de Diputados y Senadores por eso es necesario que la gente vaya a votar”, remarcó Azcué.

Francisco Azcué deastacó el clima de convivencia

El intendente puso en valor el clima de respeto que observó en los lugares de votación. “Advierto que hay una convivencia pacífica en las escuelas entre los fiscales, creo que estamos madurando en ese sentido”, expresó.

Sostuvo que, frente a diferencias o situaciones a resolver, es necesario sostener el diálogo. “Cuando tenemos que resolver algún problema, lo tenemos que hacer con educación, con altura, darle nivel a las cosas para que podamos seguir creciendo como sociedad”, manifestó.

En cuanto a cómo continúa la jornada, Azcué señaló que va a estar recorriendo los distintos establecimientos educativos de la ciudad, “acompañando a los fiscales, respondiendo también dudas que el votante puede tener teniendo en cuenta que es la primera vez que se vota con boleta única de papel y luego nos trasladaremos a nuestro centro de cómputos a esperar los resultados en Concordia, en la provincia y el país”.

“Son elecciones importantes porque lo que está en juego es el rumbo que ha tomado el país. Ahora queda esperar la decisión de los concordienses, entrerrianos y de todos los argentinos”, concluyó.