Guillermo Michel votó en Gualeguaychú y destacó la importancia de la participación ciudadana

Este domingo en la escuela Nº 106 “Dr. Carlos Pellegrini” de Gualeguaychú, el candidato a diputado por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, emitió su voto

26 de octubre 2025 · 11:01hs
En la jornada eleccionaria, Guillermo Michel afirmó que “el voto es un muy buen ejercicio para la democracia, poder expresar lo que siente la gente. Cuando vota, la gente no se equivoca, así que hoy respetaremos lo que decidan las urnas”.

El candidato también se refirió al nuevo sistema de boleta única de papel implementado por primera vez en la provincia. “Es importante que la gente marque las dos cruces, los dos cuadraditos, ya que en Entre Ríos se eligen diputados y senadores. Es un dato muy importante y es un proceso sencillo e intuitivo, aunque es la primera vez que se aplica”, explicó.

Relación con el gobernador

Sobre la relación futura con el gobernador y la dinámica en la Cámara de Diputados, Michel indicó que el diálogo y el consenso con todos los sectores políticos serán fundamentales. Sin embargo, recordó que no podía dar mayores precisiones por respeto a la veda electoral vigente.

En cuanto a la campaña, el candidato aseguró que mantiene una postura de respeto “estas cuestiones de agravios y comentarios negativos en redes hablan más de quienes los generan que de nosotros. Nosotros siempre mantuvimos el mismo tono de voz y respeto hacia todos”, publica Diario Río Uruguay.

Resultados

Finalmente, se mostró optimista sobre la jornada electoral. “Hasta ahora se refleja un porcentaje normal de asistencia y creemos que será una buena jornada para el Sistema de Diputados. Estamos a la espera de los resultados parciales, que se conocerán a partir de las 21 horas en Paraná”.

Michel concluyó invitando a los ciudadanos a participar con tranquilidad y en paz, destacando que esta elección es “una oportunidad de expresar libremente la voluntad popular en la provincia de Entre Ríos”.

