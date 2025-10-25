Liga Provincial: Sionista goleó a Olimpia y sigue como escolta en la Conferencia 1

En la fecha 13 de la Liga Provincial, el Centro se impuso como local por 83 a 56 sobre el CAO. Además perdió Ciclista y no se jugó el partido de Echagüe.

A falta de una jornada para el cierre de la Primera Fase de la Liga Provincial, empiezan a definirse los clasificados.

Se jugaron la mayoría de los partidos de la 13ª fecha de la Liga Provincial Masculina de Mayores que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). En la Conferencia 1, Ferro superó a Sarmiento de Villaguay y continúa con su andar perfecto en el certamen.

Además, Sionista se impuso con autoridad sobre Olimpia para continuar como escolta en el grupo. Por su parte, Ciclista cayó como local ante Sportivo San Salvador y el duelo entre Parque y Echagüe fue suspendido por cuestiones meteorológicas.

Resultados de la fecha 13 de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ciclista 67-Sportivo San Salvador 73, Sionista 83-Olimpia 56, Ferro de San Salvador 81-Sarmiento de Villaguay 72 y Parque-Echagüe fue suspendido por inclemencias del tiempo

Posiciones: Ferro 26 puntos (13-0); Sionista 23 (10-3); Sportivo 22 (9-4); Ciclista y Sarmiento 19 (6-7); Olimpia 18 (5-8); Echagüe y Parque 13 (1-11).

Conferencia 3

San José 63-Vélez de Chajarí 77, Estudiantes de Concordia 75-La Armonía de Colón 71, Capuchinos de Concordia 80-Social Federación 68, Santa Rosa de Chajarí 86-Ferro de Concordia 66.

Posiciones: Santa Rosa 24 puntos (11-2), Estudiantes 23 (10-3) La Armonía y Vélez 20 (7-6), Social 19 (6-7), Capuchinos 18 (5-8), Ferro 17 (4-9) y San José 15 (2-11).

Conferencia 4

Bancario 58-BH 69

Sigue el sábado

Este sábado se disputarán los partidos de las conferencias 2 y 4, todos a partir de las 20. Por la Conferencia 2 jugarán Paracao-Progreso de Santa Elena, Independiente de La Paz-Recreativo, Talleres-Estudiantes y Urquiza de Santa Elena-Quique.

Mientras que por la Conferencia 4, se medirán Juventud Unida de Gualeguaychú-Peñarol de Rosario del Tala, Atlético Tala-Regatas Uruguay y Zaninetti de Concepción del Uruguay-Luis Luciano de Urdinarrain.