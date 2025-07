Están los clasificados a los cuartos de final de la Liga Paranaense

Neuquén 4 (Tomás García x2 y Gabriel Bender x2)-Argentino Juniors 0, Belgrano 2 (Mauricio Domínguez y Luis Flores)-Los Toritos 0, Atlético Paraná 3 (Elías Rodríguez y Leandro Ramos x2)-Peñarol 0, Don Bosco 2 (Milton Retamar y Tiago Fernández)-Camioneros 2 (José Giménez y Joaquín Clavijo) –avanzó el Salesiano por ventaja deportiva–, Sportivo Urquiza 4 (Éric Ramírez x3 y Germán Ramírez)-Palermo 0, San Benito 3 (Valentín Predolini, Agustín Retamar y Ezequiel Lara)-Instituto 1 (Juan Márquez) y Oro Verde 0-Universitario 2 (Lucas Fontana y Tiago Casco).

El conjunto que ya estaba clasificado a los cuartos de final era Patronato, que había terminado primero en la fase regular.

De esta manera, los cruces de cuartos de final, que se jugarán el domingo, serán Belgrano-Sportivo Urquiza, Atlético Paraná-Don Bosco, Neuquén-San Benito y Patronato-Universitario.

La Sub 23 de la Liga Paranaense

En la división formativa se registraron los siguientes resultados: Patronato 10-Argentino Juniors 0, Sportivo Urquiza 7-Los Toritos 0, Atlético Paraná 2-Los Toritos 1, Don Bosco 0-Camioneros 0, Neuquén 4-Palermo 0, Universitario 0-Peñarol 2 y San Benito 2-Oro Verde 0. Ya estaba clasificado a los cuartos de final Belgrano, que había sido el líder de la Primera Fase.

Los cruces de cuartos de final, que se disputarán el domingo, serán Belgrano-Peñarol, Patronato-San Benito, Sportivo Urquiza-Neuquén y Paraná-Don Bosco.

Belgrano juega por el Torneo de Juveniles del Consejo Federal

Por la fecha 8 de la Zona 4 del Torneo de Juveniles del Consejo Federal de AFA, Belgrano visitará este jueves a Sportivo Las Parejas. La categoría Sub 13 jugará a las 12.30, la Sub 15 a las 14.30 y la Sub 17 a las 16.30.