Esperan más de 3000 hinchas para la final de Sportivo Urquiza en el Federal C

Sportivo Urquiza vive una semana distinta y quiere seguir haciendo historia en el certamen nacional que organiza el Consejo Federal de la AFA. El elenco de la Liga Paranaense se metió en la final, ganó el partido de ida ante Atlético Carcaraná y este domingo, desde las 16, define el ascenso en La Floresta.





El presidente del club informó a UNO que Pablo Ayala, trabaja contrarreloj para un momento inolvidable. En la jornada del miércoles se instalaron tribunas tubulares detrás del arco que da a calle Ameghino.





"Son dos tribunas con capacidad para mil personas cada una, estamos agradecidos al municipio por ceder algo tan importante para nosotros. Trabajamos para la comodidad de la gente y que puedan disfrutar del espectáculo deportivo", expresó a UNO Pablo Ayala presidente de la institución.





En cuanto a la final, el dirigente La Floresta y vicepresidente de la Liga Paranaense de Fútbol opinó: "Estamos disfrutando del momento, los chicos lograron llegar hasta la final y tenemos un gran equipo. El plantel está muy bien y ellos ganaron en la cancha estar a un paso del ascenso".





Pensando en el domingo y la gente que llegará al estadio Oscar Cachimba Vera, la máxima autoridad, comentó: "Es una semana particular, la gente expresa su alegría todos los días. Muchos llegan al club preguntando cómo será el recibimiento, cuando comienza la venta de entrada y otras cuestiones. Sabemos que es algo único. Estamos preparando todo para recibir a más de 3000 personas".





El presidente no dudó en expresar cómo vive la semana previa al partido y de los llamados que recibió luego de la victoria de la V Azulada en la provincia de Santa Fe: "Alejandro Schneider es un pilar importante para mí, me dio una mano y me aconsejó. Además agradecidos a otros colegas que se comunicaron conmigo para felicitarme por el andar del equipo".





Por otro lado la Comisión Directiva pide a los hinchas que concurran con globos, uno blanco y otro azul. Además que vayan a la cancha con la camiseta de Sportivo Urquiza o con una remera que los identifique con el club.





Tribuna segura

La Policía de Entre Ríos diagramó un amplio operativo de seguridad por la importancia del evento. "Es algo correcto, queremos trabajar por la seguridad de la gente y que todo sea una fiesta", expresó Ayala.









Por otro lado quedó en claro que se aplicará el programa de Tribuna Segura en La Floresta. Por ende, todos los que concurran a la final deberán concurrir con DNI en mano.





Venta de entradas

Este jueves comenzará la venta de entradas para la final del Ascenso Paraná del Federal C. Los hinchas de Sportivo podrán comprar su pase desde las 18 hasta las 20 en la secretaria del club. El viernes tendrá el mismo horario y en la jornada del sábado se venderá durante todo el día.





El domingo se venderán en la boletería de Ameghino y Burmeister hasta el comienzo del partido. La entrada general cuesta $100 pesos, Damas/Jubilados $50 y menores de 12 años entrarán gratis al estadio.