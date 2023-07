Español arrasó en el Apertura femenino de futsal

Para rememorar este trofeo alcanzado, Ovación dialogó con las protagonistas de la final en la Tercera División. Ana Frías, Cecilia Frías, Martina Lallana, Emilia Zovato González, Tizi Wolosko y Morena Barzola detallaron el proceso por el cual pasaron para llegar al objetivo en el Apertura.

“Hace cuatro años que formamos el equipo y teníamos muchas ganas de consagrarnos. Más que nada para aportar al club y sumar nuestro granito de arena a esta institución que nos dio todo”, comenzó Emi Zovato. A su vez, agregó: “Todavía no lo puedo creer. Es alegría y satisfacción. Esto te motiva a querer seguir ganando cosas”.

Español campeon en tercera division.jpg Español B se quedó con el título en la Tercera División. UNO / Juan Manuel Hernández

En relación a los objetivos planteados a principio del Apertura, Ana Frías dejó en claro que era el momento para dar el salto. “El grupo más grueso del Espa B venía entrenando hace más de cinco años y teníamos muchos altibajos. Partidos malos, partidos buenos. Pasamos por muchos procesos y este año era el objetivo quedarnos con la copa, con el ascenso”.

“Por eso, a principio de temporada, buscamos un técnico, buscamos jugadoras que nos den más hilo en el carretel. Para potenciar al plantel”, agregó Frías.

Por otra parte, Cecilia Frías describió las virtudes de la Furia, no solo en este torneo, sino a lo largo del proceso. “Durante estos años pasaron muchas cosas. Con pandemia de por medio. Siento que las virtudes son la constancia y la paciencia porque nos costó mucho sobrellevar ese tiempo sin poder jugar. Sin embargo, el grupo no se disolvió, se mantuvo el plantel y se complementaron un montón de chicas más”.

Con respecto al partido decisivo ante Sarmiento en cancha de Unión Árabe, la mayoría de las jugadoras coincidieron que llegaron ansiosas al choque.

En tanto, Ana Frías, argumentó que fue raro el fin de semana debido a varios partidos suspendidos. “Se habían suspendido partidos importantes debido a la humedad que había en las canchas. Entonces, por mi parte, no sentí tanto nervio porque pensaba que se suspendía. Cuando dijeron que la final de la B se jugaba era cerca del mediodía y yo lo tomé muy relajada. No me dio tanto tiempo de poder procesarlo, fue de imprevisto. Se juega, vamos a meterle”, dijo una de las referentes.

Español campeon en Élite.jpg Español se quedó con el título en el Apertura de la División Élite. Gentileza: Español

A su vez, Frías comentó lo que se viene en el futuro inmediato para Español B. “Queremos consolidar esto que logramos para seguir creciendo”, aseguró.

“Lo que logramos como equipo lo queremos seguir construyendo. Lo veníamos buscando hace un montón y es algo muy lindo. Se aprende mucho de la disciplina y es bueno ser parte del crecimiento del club”.

“En el Clausura va a empezar un Torneo Oficial de la C23 y algunas de las gurisas que estaban jugando con nosotras van a tener su propia competencia. Así que ellas van a estar más enfocadas en ese torneo pero de igual manera algunas van a seguir en el plantel”, cerró.