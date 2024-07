El delantero Darwin Núñez, el defensor José María Giménez y Ronald Araújo, quien estuvo sentado en el banco de suplentes y no ingresó, protagonizaron una trifulca con hinchas de la selección colombiana que se encontraban en una de las plateas bajas del Bank Of América Stadium de Charlotte.

Según trascendió más tarde, en ese sector del estadio se encontraban algunos familiares de los futbolistas de la selección dirigida por Marcelo Bielsa, quienes acusaron haber recibido algunos maltratos que desencadenaron el conflicto.

La bronca de Giménez

"Por favor, les pido que tengan cuidado. Las familias están en las tribunas. Nuestras familias corren peligro. Esto es un desastre. Tuvimos que meternos como pedo en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, había gente con bebés recién nacidos. Ojalá los que están organizando esto tengan cuidado. Nuestras familias están sufriendo. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder esto porque es un desastre", comentó luego Giménez. Y agregó: "Ojalá que no corten lo que estoy diciendo. No había policías, cayeron tarde". Los futbolistas uruguayos terminaron indignados. Y el partido culminó con un escándalo.

hinchas colombia uruguay copa américa.jpg Escándalo: piñas de jugadores uruguayos con hinchas colombianos en una tribuna

Marcelo Bielsa, entrenador argentino de Uruguay, habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido después de la derrota ante Colombia y lo calificó de lamentable.