Entre Ríos tiene a la mejor jugadora Sub 19

Entre Ríos finalizó cuarto en el torneo que se disputó en Santa Fe y Francisca Reggiardo, jugadora de Tilcara, fue elegida como la mejor jugadora del torneo tras haber disputado todos los encuentros con el seleccionado. "Es un lindo reconocimiento. No me lo esperaba", dijo la capitana Panzaverde.

Pero eso no fue todo, ya que Francisca Reggiardo, volante y capitana de la Selección de Entre Ríos, se llevó el premio a la mejor jugadora del torneo. La actual jugadora de Tilcara de Paraná dialogó con UNO y pasó por varios ítems: sus inicios en el deporte, el análisis del Argentino disputado, la gran amistad que se formó en la categoría y acerca del obsequio individual. Aseguró estar contenta por lo realizado, pero expresó que quería la medalla para todo el plantel.

En primera instancia, Francisca realizó una breve cronología acerca de sus inicios en el deporte. “Arranqué desde muy chiquita a los 4 o 5 años junto con el inicio del hockey en el club (Tilcara)”.

“Tilcara es en el único club que jugué y es el único club en el que jugaría”, sentenció la volante.

“Siempre me gustaron todos los deportes y en el club encontré mi deporte favorito. Me encanta practicarlo, disfrutarlo. Es mi pasión. Vivo un poco para esto”, expresó Reggiardo.

A su vez mencionó que es un privilegio vestir la camiseta de la Selección de Entre Ríos. “A partir de 2017 empecé a ser parte del seleccionado. Desde Sub 14 que tengo la posibilidad de estar y siempre es un privilegio, un orgullo porque somos conscientes de que hay un montón de chicas que quieren estar en nuestro lugar”.

“Siento también que nos lo merecemos todas las que tenemos la oportunidad porque entrenamos un montón y porque queremos que el hockey de Entre Ríos crezca”, agregó, mientras mencionó que su sueño es que Tilcara siga creciendo.

Francisca Reggiardo foto 1.jpg Francisca Reggiardo, jugadora de Tilcara de Entre Ríos, fue elegida como la MPV del Argentino de Selecciones. UNO/ Juan Manuelo Hernández

Por otra parte, la capitana de la FEH recordó el campeonato que se llevó a cabo en Santa Fe. “Hicimos un análisis con el cuerpo técnico y las jugadoras y nos pareció que el campeonato jugado fue muy positivo, tanto en lo grupal como en lo deportivo”, comenzó.

“El objetivo principal fue meternos en semifinales y lo pudimos hacer. Luego de ello nos planteamos un sueño, por así decirlo, que era el de ascender. No se nos pudo dar, pero de igual manera nos quedamos muy contentas todas por el papel que desempeñamos”, prosiguió.

En relación a esa felicidad y el gran grupo humano que se fortaleció con el correr de los días, Panchi, como la apodan los que la conocen, dejó en claro que se forjó una familia. “Tenemos un grupo muy unido, el cual comparte valores, compañerismo, disciplina, respeto, empatía y está en cualquier momento. Eso hizo que el torneo sea mucho más fácil, la convivencia no sea tan pesada y que podamos disfrutar dentro de la cancha”.

“No me lo esperaba”, dijo la jugadora de Tilcara tras recibir el premio a la MPV (Most Valuable Player) del Argentino Sub 19. “Es un lindo reconocimiento. Estoy feliz pero me queda la espina de no haber ganado la otra medalla con las chicas. Creo que eso es mucho más importante que un premio individual. Soy de las que piensan que el premio llega en consecuencia al gran trabajo grupal”, siguió la capitana.

“Esto es un reconocimiento para el equipo también porque para hacer las cosas bien se necesita de 10 compañeras más que estén ayudando, que generen espacios y demás para que una pueda jugar bien”, agregó, destacando el gran labor de la Federación Entrerriana.

“Ellas me felicitaron. Mis compañeras estaban muy contentas. Es producto de la gran amistad que formamos todos los días juntas. Habla muy bien del grupo que tenemos”, contestó con respecto a los saludos recibidos tras obtener el premio.