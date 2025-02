Encenderán la noche del sábado en el Club Paracao

Por su parte, Walter González disputará la pelea principal dentro de la oferta amateur. El Duro buscará el título provincial de la categoría pesado ante Nahuel Vera. Esta propuesta se disputará a cuatro round.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Paracao (@atleticoparacao)

Las localidades anticipadas fueron tasadas en 8 mil pesos. La misma se podrán adquirir en las instalaciones del club Paracao, ubicado en Juan Baez 745. Las boleterías estarán abiertas el sábado, pero el valor del tickets se elevará a 10 mil pesos. El acceso a ring side costará 20 mil pesos

La Camionera y El Duro visitaron ayer los estudios de La Red Paraná. Los encargados de encender la noche del sábado en el sur de la ciudad palpitaron la previa del desafío que asumirán este fin de semana.

La palabra de La Camionera

“Entrenamos durante todo el año con el equipo, con nuestros compañeros. Cuando sale un compromiso uno ajusta en los entrenamientos y en los guanteos. El equipo tiene un plan para cada pelea. Para esta estudiamos al rival y el espectáculo que vamos a dar arriba del ring”, relató Cinthia, a La Mañana de La Red.

Luego añadió: “Competiré en categoría gallo, que es hasta 53,500 kilogramos. Mi peso fuera de combate es de 57 kilos. Cuando tenemos una pelea en el camino ajustamos con una dieta, con un fuerte entrenamiento para poder llegar de la mejor manera”.

La preparación demanda un fuerte sacrificio de los pugilista con jornadas hasta triple turno de preparación. “A las 7 realizo el primer entrenamiento. Después doy clases de boxeo femenino en el Club Camioneros. A la siesta hago la parte de boxeo y por la noche salgo a trotar”, detalló.

Luego de dos presentaciones fuera de territorio provincial Cinthia volverá a protagonizar una velada profesional en su ciudad. “Pelear en Paraná es hermoso, pelear con nuestra gente y que ellos disfruten del espectáculo es algo que tiene su plus”, aseveró La Camionera, quien también resaltó otros puntos positivos. “También me gusta cuando pelean mis compañeros porque me permite verlo desde otro punto. Somos un gran equipo, nos cuidamos entre todos. Sube uno, pero estamos todos detrás. Somos una familia. Cualquier cosa que pase en cualquier ámbito el grupo siempre está. Cuando peleamos afuera también pasa. Sean buenos o no los resultados el equipo siempre está. Y siempre estamos presentes con las palabras justas. O tiramos todos para el mismo lado, o nos hundimos”, subrayó.

Eliana Orecchia se cruzará en el camino de La Camionera por primera vez. La pugilista paranaense analizó a su contricante. “Es una rival que va para adelante y plantea peleas largas. Fue campeona Argentina y perdió el título el año pasado. Yo también soy una peleadora que le gusta ir para adelante. Sabemos que hay unas manos que le duele y que es lo que venimos trabajando y ver adonde llegamos. Será una guerra”, presagió.

Siguiendo en la misma línea, añadio: “Nunca subimos a especular. Nadie sube a perder. Trabajamos con respeto, pero subimos a ganar. La gente no sabe el sacrificio que conlleva subir a una pelea, todos los entrenamientos, el desgaste físico y psicológico que uno lleva para pisar el ring. La gente tiene que apoyar un poco más a los deportistas”, solicitó CInthia, quien mañana asumirá el primer gran desafío cuando se someta al pesaje oficial.

“Nuestra primer batalla es dar el peso. Siempre hay temor. No sabés si la balanza da lo mismo y en lo personal el miedo a no cumplir es fallarme a mi misma y al equipo. Hay gente que está detrás apoyando y guiándome para que haga las cosas bien. Después de la balanza es disfrutar y esperar para hacer el trabajo que venimos haciendo”, señaló.

Walter González, por el reinado provincial

La cuenta regresiva elevó la ansiedad de Walter González, quien buscará transformarse en el nuevo monarca provincial, categoría pesados. “Me pone más nervioso presentarme en Paraná. Cuando peleo afuera no siento la presión de la familia, las amistades. Pero esa presión ayuda”, aclaró El Duro.

Los pugilistas amateur no deberán enfrentar a la balanza.“Subo generalmente al ring con 98, 100 kilos. El último combate lo hice con 97 kilogramos. Me siento más cómodo más liviano porque permite mover más, tener más aire y tenés la ventaja de no regalar kilos porque se nota cuando uno boxeador tiene 10 kilos más”, indicó.

Esquivar la báscula no los priva de evitar obstáculos. Siempre aparecen piedras que los protagonistas deberán tener la capacidad para sortear. “La noche previa pasan un montón de imágenes en mi cabeza. Por eso trato de descansar y no pensar más allá que es complicado porque pasan situaciones negativas. Asimismo apunto a tener la mente positiva. Para lograrlo vengo trabajando coaching deportiva, quien me dio las herramientas necesarias para no quedar atrapado en el temor. La mente puede ser un poco negativa. Por eso nosotros mismos tenemos que repetir cosas positivas para que la mente trabaje positivamente. Es una guerra con nosotros mismos. Y lo es todo los días. Hay día donde no tenés ganas de entrenar, estamos mal dormidos, pero cumplimos”.

Walter enfrentará a Nahuel Vera, a quien ya se cruzó arriba de un cuadrilátero. “Esta será la revancha. La primera vez me ganó por puntos en el club Paracao. Es un boxeador joven, alto, aguerrido. Tendremos que acortar distancias”, cerró.