En San Agustín hay promesa de nocaut

El combate marcará el cierre de año competitivo para el entrerriano. En 2023 Maquinita se subió al ring en tres ocasiones, con un saldo positivo de dos triunfos y una derrota. Su última presentación fue el 13 de octubre en el Club San Agustín, donde derrotó por nocaut en el segundo asalto a Lucas Gallo. Sánchez, por su parte, se presentó por última vez el 3 de noviembre en el Club El Fortín de Santa Rosa, La Pampa, donde perdió por puntos en fallo unánime ante Axel Maldonado.

“El rival es muy duro, aguanta mucho, pero no será la primera vez que me mediré con adversarios fuertes. La experiencia estará de mi lado, sobre todo por la continuidad que vengo teniendo. Además me siento muy fuerte y tengo dos masas (eleva sus puños) con la que puedo ablandarlo”, relató Maquinita, en diálogo con Ovación.

Box Marcos Maquinita Martínez.jpg Marcos Maquinita Martínez junto a su equipo de trabajo y alguno de los boxeadores que formarán parte de la cartelera que se celebrará en el Club San Agustín. UNO / Juan Ignacio Pereira

Con un total de 26 combates en el ámbito rentado Martínez se siento maduro para asumir cada desafío que se presenta en el camino. “No estoy confiado, pero sí seguro de mí mismo”, diferenció el entrerriano. “Esta vez voy a pelear con una pared de hormigón. Es un boxeador que aguanta mucho, pero estamos bien preparados para dar un buen espectáculo. Me siento fuerte, hemos trabajado bien con mi entrenador y con mi preparador físico. Lo vamos a demostrar el 8 de diciembre”, afirmó.

Las características del rival le exigen a Marcos estar en el mejor estado físico. “Siempre me preparo al 110 por ciento porque no subestimo a ningún rival. Todas las veladas son un reto y lo asumiré como corresponde. Me siento súper bien. Será una gran pelea, pero no creo que llegue a los seis round”, presagió Maquinita.

Luego añadió: “El Filipino es un boxeador que se prende y se adapta a mi estilo. Eso me facilita. No es un boxeador escurridizo, que complica como cuando combatí contra Junior Alanís. No es tan estilista, sino que es más agresivo, va más al frente, no le importa recibir con tal de meter su mano. Yo soy contragolpeador nato y estoy bien físicamente”.

Por su parte, Justo Martínez, padre y entrenador de Marcos, remarcó: “Hay promesa de nocaut en la velada que se celebrará en el oeste de la capital entrerriana. Si las peleas anteriores fueron buenas, esta será mucho mejor. La gente no se la puede perder porque será una guerra. Los dos van al frente, al choque. Marcos es más boxeador, tiene más experiencia, pero El Filipino es muy duro, aguanta cualquier cosa y va al frente. Los dos están bien preparados para dar un buen espectáculo. Será una linda velada. La pelea de Marcos dará mucho que dar porque el Filipino es un peleador nato que una sola vez perdió por la vía rápida. Estamos segurísimos de que esta vez habrá nocaut”.