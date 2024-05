En la apertura del torneo, Instituto le ganó a Sarmiento en Junín

instituto.jpg Instituto ganó de visitante. Liga Profesional.

El encuentro comenzó con el local más obligado a buscar, aunque cuando la visita se animó fue más peligroso. De media distancia, avisó primero con Gastón Lodico y a los 39 minutos Nicolás Dubersarsky asistió a Santiago Rodríguez para que definiera exquisitamente al ángulo derecho de Jerónimo Pourtau. No obstante, en el complemento golpeó muy rápido el conjunto de Israel Damonte, cuando Dubersarsky conectó en contra un centro desde la derecha de Franco Paredes cuando no hacía falta intervenir -no tenía a un rival cerca- y lo empató a los dos minutos.