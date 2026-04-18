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En el complemento Patronato y Deportivo Maipú empatan en el Grella

En el primer partido de Marcelo Candia oficializado como DT, al inicio del segundo tiempo Patronato y el equipo mendocino igualan 0 a 0.

18 de abril 2026 · 20:06hs
Patronato iguala en su estadio.

Prensa Patronato

Patronato iguala en su estadio.
Patronato ya juega con Maipú en el Grella.

Patronato ya juega con Maipú en el Grella.

Comenzó el segundo tiempo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Patronato y Deportivo Maipú empatan 0 a 0 en el primer partido de Marcelo Candia como entrenador oficial del conjunto Rojinegro.

En un duelo entre dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, el Santo y el Botellero, que vienen de ganar, buscan los tres puntos para alejarse de la zona de descenso.

La continuidad de Marcelo Candia era muy pedida por los hinchas de Patronato.

Con Marcelo Candia como DT oficial, Patronato va por otro triunfo

La dirigencia de Patronato habría escuchado el pedido de los hinchas y ratificaría a Marcelo Candia.

Confirmado: Marcelo Candia será el técnico de Patronato hasta fin de año

Formaciones para Patronato y Deportivo Maipú

Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Áaron Agüero, Juan De la Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Deportivo Maipú Primera Nacional Marcelo Candia
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