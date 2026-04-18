Comenzó el segundo tiempo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Patronato y Deportivo Maipú empatan 0 a 0 en el primer partido de Marcelo Candia como entrenador oficial del conjunto Rojinegro.
En el complemento Patronato y Deportivo Maipú empatan en el Grella
En el primer partido de Marcelo Candia oficializado como DT, al inicio del segundo tiempo Patronato y el equipo mendocino igualan 0 a 0.
En un duelo entre dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, el Santo y el Botellero, que vienen de ganar, buscan los tres puntos para alejarse de la zona de descenso.
Formaciones para Patronato y Deportivo Maipú
Patronato: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Áaron Agüero, Juan De la Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto, Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría.
Árbitro: Nahuel Viñas.
Estadio: Presbítero Grella.