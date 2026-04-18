En el complemento Patronato y Deportivo Maipú empatan en el Grella

En el primer partido de Marcelo Candia oficializado como DT, al inicio del segundo tiempo Patronato y el equipo mendocino igualan 0 a 0.

Comenzó el segundo tiempo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Patronato y Deportivo Maipú empatan 0 a 0 en el primer partido de Marcelo Candia como entrenador oficial del conjunto Rojinegro.

En un duelo entre dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones, el Santo y el Botellero, que vienen de ganar, buscan los tres puntos para alejarse de la zona de descenso.