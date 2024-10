En el Club Palma Juniors se viene otro viernes de puños apretados

Las entradas anticipadas están a la venta los clubes Palma Juniors y Pescadores a un valor de 4.500 pesos, mientras que en puerta costarán 5.000 pesos.

Jairo Suárez y Lara Arener, listos para subirse al ring

Suárez, Retamal y Arener.jpg Jairo Suárez y Lara Arener, junto con su entrenador Rodolfo Chito Retamal, en la previa al evento que se llevará a cabo en el Club Palma Juniors. Víctor Ludi/UNO

UNO habló con el Espartano Suárez y la Princesita Arener, quienes se refirieron al compromiso que tienen por delante.

“Estoy muy contento porque este año le metí mucho ritmo ya que será mi quinta presentación en 2024, y si no se hubiera caído la pelea en Inglaterra hubiesen sido seis. Me alegra tener rodaje porque considero que vengo trabajando bien, tanto en el aspecto boxístico con Chito Retamal y en el físico con Santiago Leiva y Martín Sabat. Tengo un buen equipo de trabajo y eso hace que esté bien preparado, lo cual me permite pelear cada mes y medio”, dijo Suárez, que intentará hacer borrón y cuenta nueva tras haber sido noqueado por el italiano Giovanni Scuderi en su última presentación.

“Más allá de la derrota antes del límite, que a nadie le gusta –reflexionó–, también quedé contento por haber llegado hasta el último round, haciendo una pelea pareja. Pude hacer el duelo rápido y volví a prepararme inmediatamente. A la semana ya estaba entrenando con la idea de estar en forma por si me surgiera otro compromiso”.

Luego reconoció que se sintió bien pelando por primera vez a ocho asaltos: “Llegué muy bien, más allá del cansancio que te genera la dinámica de la pelea, lo cual me hace quedar tranquilo sabiendo de que llegaría bien a combates más largos”.

Jairo.jpg Víctor Ludi/UNO

A la hora de analizar al riojano Villarreal, el exrugbier comentó que: “Es un boxeador que tira muchas manos y, al ser más pesado que yo, tengo que tener mucho cuidado porque generalmente las tira boleadas con todo el peso del cuerpo, lo cual es peligroso. Yo saldré a trabajar la pelea, tratando de imponer mi distancia y manejar el ritmo del combate. Entreno todos los días en el gimnasio para estar listo y salir a ser protagonista”.

“Ya hemos organizado una velada en Palma Juniors en marzo y ha habido otros festivales amateurs. Es un lugar muy lindo para ver box, amplio y cómodo. El techo está alto por lo que el calor no se siente tanto. Está ubicado en una zona tranquila, muy cerca del centro de la ciudad, y será ideal para que la gente venga a disfrutar de este evento”, concluyó.

Por su parte, Arener aseguró que mientras espera por su licencia profesional asume este compromiso para no perder ritmo de competencia: “Estoy tranquila esperando que estén los papeles y estudios médicos pertinentes. Entonces con mi equipo decidimos hacer una pelea más como amateur para no estar con inactividad. Me gustan estos desafíos porque me toca enfrentarme con las mejores boxeadoras que están finalizando el amateurismo, al igual que yo. Iba a pelear con la campeona santafesina, pero debió bajarse a último momento. Pese a esto, vendrá otra chica desde Santa Fe que anda muy bien y será una buena prueba para saber dónde estoy parada en estos momentos”.

A la balanza

Jairo Suárez y Raúl Villarreal se someterán esta tarde al pesaje oficial de la contienda. La cita con la báscula será a las 19.30, en el comedor Grulla (sito en la esquina de las calles Salta y Nogoyá de Paraná). Al tratarse de una contienda pautada en la categoría Pesado, los púgiles no tendrán inconvenientes en excederse de peso y deberán marcar por encima de los 90,700 kilogramos.

Entrerriano finalista del Nacional

Entrerriano finalista.jpg

El colonense Nelson Paria es finalista del Campeonato Nacional de Mayores en Puerto San Julián, Santa Cruz, tras imponerse sobre el local Franco Balsaretti y el fueguino Jonathan Flores. El viernes será la final.