En Echagüe festejaron y van por más

El Negro, que tuvo una floja actuación en el último encuentro del campeonato organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), intentará recuperarse en su casa para que su objetivo de clasificar a la próxima edición del Torneo Regional del Litoral –del cual son las últimas campeonas– no se les ponga cuesta arriba.

El equipo que comandan Facundo Pross, Sebastián Soffredini y Esteban Pross (PF) será local en esta doble fecha (5ª y 6ª), que se jugará en el predio de Ayacucho y Echevarría. También competirán Cultural de Crespo, la fusión entre Central Entrerriano de Gualeguaychú y Jockey de Gualeguay, Los Espinillos y Pirañas de Concordia, y Mulitas de Fray Bentos (Uruguay). Las actividades comenzarán a las 10.30 y se extenderá hasta alrededor de las 14.

Posteriormente a la competencia, las jugadoras que son convocadas al seleccionado de la UER realizarán un entrenamiento. Además, se realizará un encuentro femenino de tag (sin tackles) prejuvenil y juvenil del que podrán participar cualquier persona de entre 12 y 17 años, con o sin experiencia den la disciplina.

Las jugadoras de Echagüe hablaron de lo que se viene

Echagüe rugby femenino.jpg Echagüe perdió los dos partidos de su última presentación, por lo que necesita ganar en su casa. Víctor Ludi/UNO

De cara a lo que será esta nueva presentación, UNO visitó la práctica del AEC. Allí su capitana, Abigail Rivero y Melanie Hernández, otra de las referentes del plantel, tomaron la palabra.

“Estamos a full, mentalizadas en lo que se nos viene. Trabajamos para repetir lo que hicimos bien y corregir algunos errores que tuvimos porque es una fecha importante para nosotras. Por eso estamos entrenando a full y con las mejores expectativas”, explicó Rivero.

Por su parte, Hernández acotó: “Festejamos el Dos Orillas, pero ya está. Dimos vuelta la página y nos enfocamos en lo que se nos viene, porque debemos recuperarnos de la fecha anterior”.

Echagüe viene de perder sus dos compromisos en la última fecha que se jugó Gualeguay, por lo que necesita sí o sí volver al triunfo y reacomodarse en el campeonato.

Al respecto, la capitana no anduvo con vueltas y reconoció que: “Debemos pensar sólo en jugar y no perder el foco de lo que pasa adentro de la cancha. Tenemos que imponer en la cancha todo lo que venimos trabajando y no nos puede volver a pasar lo de la última fecha, cuando le dimos mucha importancia a lo que hacía el árbitro o lo que nos decían las jugadoras de los otros equipos. Nos faltó tener la cabeza fría en ese momento”.

Sacando lo que será esta fecha, Abigail también reflexionó sobre el nivel del rugby femenino.

“Necesitamos que haya más jugadoras y equipos para no ser siempre las mismas. En estos años ha habido un retroceso. A nosotras por suerte la dirigencia del club nos escucha y nos da una mano en lo que se puede. Ahora estamos fomentando el rugby infantil y juvenil en el club para tener nuestro semillero de cara al futuro. Miércoles, desde las 19, y sábado, a las 15, trabajamos con chicos de entre cinco y 17 años”, concluyó.

Programación de la fecha del Provincial

10.30: Cultural-Mulitas

11: Central Entrerriano/Jockey-Los Espinillos

11.30: Pirañas-Echagüe

12.30: Cultural-Los Espinillos

13: Central Entrerriano/Jockey-Echagüe

13.30: Mulitas-Pirañas