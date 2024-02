En Concepción del Uruguay larga el torneo de Turismo Pista

En la Clase 3, el campeón Exequiel Bastidas de Paraná lucirá por primera vez en su carrera el 1, para iniciar la defensa del título obtenido en 2023. El entrerriano continuará en el equipo J2 Touring Car, compartiendo la estructura bahiense con Juan Ignacio Aranega y Juan Kreitz.

Otro protagonista de peso será Gastón Rossi. Con vasta experiencia en importantes categorías nacionales. El santafesino llega de la mano del Berlín Energy y correrá con el Fiesta Kinetic de la familia Salvi. También aparece entre los debutantes el campeón de la F3 Metropolitana en 2023 Simón Volpi. El piloto de Azul debutará dentro de la Clase Tres con un Kinetic de su propia escuadra.

Uno de los debutantes será Juan Daglio tras su paso por el Top Race Series. El piloto de Lucas González se subirá a un Etios con la motorización de Jorge Caruso y Luis Gerstner en el chasis. Integrará el equipo Berlin Energy.

En la Clase 2 lucirá el uno el sanjosesino Yair Etcheveste, que irá en busca de un buen arranque de torneo. Chule seguirá con su equipo propio con motores de Enrique Bustos y su propia atención en el chasis. Debutarán, entre otros, Francisco Caló (Fórmula Nacional y Turismo Nacional), Andrés Brion (Fórmula Nacional) y Ángelo Nugnes (Karting y Turismo Zonal Pista). Además confirmaron sus regresos Gonzalo Alcaine (VW Up del Alquat Motorsport), Fernando Iglesias (Corsa del Fiornovelli Sport Group) y Diego Juyero (Fiat Uno Way de Federico Gallelli). El otro entrerriano en pista será el local Brian Dodera, que se subirá a un flamante Volkswagen Up con la atención propia del motor y el chasis.

En la Clase 1 hará su estreno el roqueperense Jesús Iriarte, al igual que el misionero Santiago Possiel, el local Fernando Elola, el uruguayo Ignacio Silva, el loberense Pablo Saffarano y Hernán Signorelli, entre otros.