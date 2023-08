En Concepción del Uruguay, Ciarrocchi volvió al triunfo

El piloto del Lincoln Motorsport había logrado otras 2 “pole position” este año (Buenos Aires y Nueve de Julio) pero por diferentes circunstancias no había podido festejar. Esta vez nada impidió que Ciarrocchi cortara una racha que llegó a las 12 carreras sin victorias entre Finales (9) y Sprints (3). Su anterior triunfo había sido el 26 de noviembre de 2022 , en el Sprint disputado en el circuito Nº 8 de Buenos Aires. En Finales, en tanto, no ganaba desde el 27 de febrero de 2022, en el mismo trazado porteño.

“A diferencia de lo que sucedía otras temporadas, este año éramos rápidos en clasificación pero nos costaba cerrar un buen fin de semana. Sabía que, teniendo en cuenta la paridad que se dio en la clasificación, l a clave era la largada, ya que iba a ser muy difícil encontrar lugares para el sobrepaso. Estoy muy contento por haber capitalizado el gran auto que tuve el fin de semana ”, expresó el ganador en AM590 Continental y Campeones Radio.

Ciarrocchi tuvo cerca durante toda la competencia a Diego Azar (Lexus), quien largó 2º y terminó en la misma posición, pero sin haber tenido ninguna posibilidad clara de intentar una maniobra de superación sobre el representante de Almafuerte. De todos modos, sumó su 6º podio de la temporada en Finales y el 3º consecutivo.

“Especulé con algún error de Marcelo pero no se equivocó nunca: manejó con una frialdad increíble porque creo que tenía un auto inferior al mío. Pero lo bueno es que rescatamos todos los puntos posibles. Si no fuera por el toque de ayer, me hubiera ido con 3 ó 4 puntos más de diferencia y más puntero que nunca, pero lamentablemente este fin de semana nos descontaron puntos ”, indicó el piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina y líder del campeonato.

“Josito” Di Palma (Fiat Cronos), que ganó el Sprint de ayer, prevaleció en la pelea con Facundo Aldrighetti (Lexus) y culminó 3º, sumando su 4º podio en las últimas 5 Finales y el 5º de 2023. “Estoy contento porque llegamos a 26 puntos de Azar y nos vamos a 14 ó 15. Fue una buena carrera y sumamos un nuevo podio, el cuarto o quinto consecutivo, creo…”, señaló el arrecifeño, que en realidad quedó a 17 unidades de Azar, sin contar los descartes. Ciarrocchi, en tanto, es el nuevo 3º, a 69 unidades del piloto de Del Viso.

Adrián Chiriano (Mercedes-Benz) se llevó el triunfo en la “Copa Master”, que lo tiene como líder. El piloto de LFB Racing Team, que terminó 11º en la clasificación general, compartió el podio con Darío Giustozzi (Lexus) y Carlos Guttlein (Chevrolet Cruze).

La próxima fecha del Top Race V6 se disputará del 1 al 3 de septiembre en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, provincia de Santa Fe.