Emiliano Martínez es pretendido por un grande de Europa

Después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el mundo del fútbol comenzó a poner los ojos en las grandes estrellas del plantel. Jugadores como Alexis Mac Allister o Enzo Fernández fueron los primeros en recibir jugosas ofertas siendo el ex mediocampista de River Plate el que terminó emigrando de Portugal a Londres a cambio de 120 millones de euros. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que acapararon la atención de los poderosos de Europa. Emiliano Martínez, quien se llevó el trofeo al mejor arquero del torneo y el The Best en la gala de París, está en la mira del Tottenham de Inglaterra, según informó el periódico The Sun.