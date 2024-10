El viento no ayudó al Stand Up Paddle y pasó todo para el domingo

En la Costanera se presenta la primera Edición del Campeonato Argentino de Stand Up Paddle. Por el clima todo será este domingo con una gran organización.

Está todo listo para la actividad de Stand Up Paddle.

Este fin de semana en la Costanera de la ciudad de Paraná se presenta la primera Edición del Campeonato Argentino de Stand Up Paddle, que es fiscalizada por la Federación Argentina de Canoas (FAC) con la presencia de las categorías Kids, Allround y Sprint Inflable. El deporte viene en crecimiento y cuenta con muchos adeptos en la región ya que sean realizado varios nacionales en Paraná. Este domingo será la actividad y se trabaja mucho por parte de la organización para que todo sea impecable.

Las actividades iban a comenzar este sábado desde las 10 con las acreditaciones y a las 12 Sprint de Velocidad - Tablas 14 pies. Pero el viento hizo por parte de la organización pasar todo para la jornada de este domingo con un cronograma mas apretado pero con mejor condiciones climáticas para los deportistas y sobre todo para las personas que vienen realizando las primera armas en el deporte arriba de la tabla y de se denomina Sup.

Los sprints de 200 metros fueron pospuestos para este domingo debido al fuerte viento, que dificultaba las condiciones de carrera en la cancha de la isla Curupí. Las carreras técnicas de 1500 metros se mantendrán para mañana, ya que el viento no afecta tanto a ese tipo de competencia. Se optó por esperar para asegurar que los participantes, en su mayoría principiantes, puedan disfrutar mejor de los sprints.

El programa de este domingo para los Sprint será a las 13 para e inflable de 14 pies y a las 15, Sprint de Velocidad con Tablas All-round.

En lo que refiere a las otras modalidades presente y que son las más importantes. Luego de las acreditaciones las actividades en el río comenzarán desde las 12 con Race Técnico con la tanda de heats Nº 1 y tablas 14 pies.

Para terminar la jornada del domingo la fecha a las 16 están previstas las finales con Race Técnico con tablas 14 pies y all-round.

Es de destacar que los horarios son previstos por la organización y están sujetos a cambios. Todo se debe a las condiciones del tiempo y son favorables o no para los competidores participantes de la actividad, que tiene como epicentro el Balneario Municipal de la capital entrerriana.

Desde la organización

Francisco Giusti, unas las personas de la organización SUP Paraná, habló de lo que pasó en la jornada del sábado.

“Hoy (por la jornada de este sábado) se corrían los sprints de 200 metros en línea recta. Habíamos armado la cancha para eso, para que no haya ventajas por las correntadas. La habíamos armado a la cancha atrás de la isla Curupí, resguardada por el banco de arena que se formó por la bajante del río Paraná”.

“El viento de hoy (por este sábado) no nos daba resguardo ni de ese lado ni del otro lado. Se puso muy fuerte, entonces decidimos pasar los sprints para este domingo junto con las carreras técnicas. Las carreras técnicas son de 1.500 metros también, ahí el circuito en frente a la playa municipal. Pero bueno, no importa si sopla viento o no para esas carreras. Para los sprints sí importa el viento porque las tablas también de la mayoría son inflables, que son principiantes. Entonces, para que lo puedan disfrutar mejor decidimos pasarlo para mañana (por este sábado)”, completó Francisco Giusti desde la organización junto a Franco Grezlac trabajan desde hace mucho tiempo para que la competencia sea en Paraná por primera vez en la historía con la fiscalización de la FAC.