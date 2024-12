El sueño de Máximo Vázquez fue realidad

El Gurí de 16 años, que a fines de septiembre finalizó en el segundo lugar de la especialidad Decathlon en el Nacional juvenil que se celebró en Concepción del Uruguay, superó su puntaje en la competencia continental. Eso le permitió elevar su nivel en un certamen de mayor exigencia.

Máximo acarició el podio. Con un total de 5.958 puntos finalizó en el cuarto lugar detrás del venezolano Ariff Pérez Sarmiento, ganador de las pruebas combinadas (6.686 puntos), el representante de Brasil Joao Arthur Da Silva (6.669 unidades) y de David Vilela, de Argentina (6.139 puntos).

“Fue mi primera experiencia a nivel sudamericano. Fue algo único”, sintetizó. “Fue un proceso largo, no fue nada fácil. Me esforcé mucho, pero cumplí el sueño de representar a la selección”, añadió, en diálogo con Ovación.

La pasión por el Atletismo fue heredada en su hogar

Máxi alcanzó la meta por su convencimiento. “Es de los pocos chicos que arrancó atletismo en el CAE con el convencimiento de transformarse en un atleta internacional. Fue decidido a eso y no a probar un deporte. Fue decidido a ser un atleta reconocido”, resaltó Gisela Hernández, su entrenadora.

Esto obedece a la pasión que adquirió por el atletismo, y especialmente por las pruebas combinadas. Lo heredo de su padre, Mario, quien en su juventud practicó la misma disciplina y la misma especialidad. “Mi primer objetivo era representar al país. Esto se lo debo a mi viejo porqué él entrenó atletismo y se dedicó a las pruebas combinadas. Para mi era una motivación. Quería ser como mi papá y hasta mejor. Es algo increíble”, relató.

“Mi papá me inculcó la pasión por el atletismo desde chico. Me hacía mirar carrera. Antes practiqué otras disciplinas, como natación, pakua y fútbol. Cuando se dio la posibilidad comencé a realizar Atletismo en el parque Berduc. Luego me sumó a Estudiantes. Ya llevo cinco años entrenando atletismo. Es prácticamente mi vida. Me dedico a esto y voy a seguir dedicándome”, aseguró.

Maximo Vazquez Atletismo 2.jpg Máximo Vázquez junto a su entrenadora, Gisela Hernández.

La puerta al Sudamericano de San Luis se abrió en su provincia

El primer gran paso hacia la delegación albiceleste lo dio en Concepción del Uruguay. La medalla de plata obtenida en la última edición del Campeonato Nacional juvenil le permitió ser citado para el Sudamericano. “A las semanas me notificaron. A partir de ahí nos pusimos manos a la obra. Entrenamos tratando de corregir aspectos puntuales porqué mucho tiempo no tenía hasta el transcurso del torneo. Hicimos lo que pudimos. Tratamos de llegar de la mejor manera a pesar de los dolores corporales y las molestias físicas”, repasó.

Al momento de salir a pista se entusiasmó con regresar a casa con una presea. Asimismo no se presionó. “En primer lugar quería disfrutarlo y vivirlo porque era una nueva experiencia para mi”, resaltó. El Sudamericano me ofreció la oportunidad de conocer a distintos atletas de diferentes países, a charlar con ellos y conocer el nivel que hay en el exterior. Observé un muy buen nivel. La verdad que estuvo muy bueno. Armamos un lindo grupo con los chicos que compitieron en el decatlón. Siempre apunto a lo más alto y a tratar de estar en el podio. Estuvo muy cerca de conseguirlo. Ahora trataré de mejorar mi puntaje y ser feliz”, aspiró el adolescente que en 2025 finalizará el cursado en el colegio Nacional.

Uno de las grandes virtudes de Máximo es su temperamento. Esto le permite ser competitivo en cada prueba. “Los nervios y la ansiedad están presente en la previa, pero trato de transformarla en motivación y energía positiva”, explicó. “Gise me ayudó mucho en eso. Tratamos de no pensar tanto en pensamientos negativos, sino en estar con mentalidad ganadora. Se que no siempre conseguiré los mejores resultados en torneos importantes, pero asimismo lo encaramos con la mejor predisposición”, profundizó el pibe que luce orgulloso la indumentaria de la Confederación Argentina “Me queda pegada”, indicó´, entre risas.

Máximo disfruta el gran cierre de año. Esta etapa marca el inicio de un periodo de descanso. El calendario 2025 incluye desafíos importantes. Tendrá la posibilidad de extender su ciclo con los colores del país. Se entusiasma con dejar su huella en el próximo Iberoaméricano.