El seguiense Juan Cruz Bustos buscará conquistar las 100 millas en el Patagonia Run 2025

Juan Cruz Bustos: un regreso prometedor al Patagonia Run 2025

Hoy, a tan solo unos días de ese esperado retorno, se siente más preparado que nunca. Han pasado años de entrenamiento, cambios en su estilo de vida, sacrificios y, por supuesto, desafíos que fueron mucho más allá de lo físico. Cada día ha sido un aprendizaje constante, desde el ajuste de su técnica en terrenos exigentes, hasta el fortalecimiento de su mentalidad para afrontar momentos de adversidad. Todo ese recorrido lo ha llevado a este punto: la posibilidad de cumplir esa meta que alguna vez parecía inalcanzable.

Carrera homenaje

Le comentó a Diario UNO sobre los obstáculos previos y su transformación gracias al trail running

Juan compartió su experiencia y motivación para el Patagonia Run 2025 con UNO, donde profundizó en los desafíos que ha enfrentado a lo largo de los años, sus aprendizajes y la importancia de este regreso.

—¿Qué significa para vos volver al Patagonia Run después de todos estos años?

—Es algo realmente especial y emocionante, como lo fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar allí. Siento que regreso porque me lo prometí a mí mismo y en ese lugar fue donde descubrí lo que realmente significa la esencia pura del trail running. Me cautivó de una manera que no pude evitar y siempre supe que quería regresar. Sin embargo, por diversas circunstancias, no pude darme el lujo de volver.

—¿Cómo te estás preparando?

—Lo estoy haciendo con la misma seriedad de siempre. La idea de volver surgió en julio del año pasado. Desde ese momento, comencé a planificar todo. Aunque tenía otras competencias importantes, como el viaje a Barcelona y varios compromisos, fue desde ahí que empezamos a construir los bloques para esta carrera. Poco a poco, fuimos trabajando en entrenamientos específicos. Pero también, en aspectos más globales, como el trabajo con desnivel. Algunos entrenamientos los hicimos, otros no, ya que la carrera aún quedaba lejos y mi foco estaba en Barcelona, que era una cita clave. Sin embargo, una vez pasada esa competencia y tras un buen descanso y recuperación, nos enfocamos por completo. También debo mencionar que, antes del Patagonia Run, corrí en Uruguay, preparándome con el objetivo de obtener un buen resultado. Fueron 50 kilómetros en pista y una lesión (microdesgarro) me obligó a abandonar. Pero me he estado tratando y gracias a los profesionales que me han acompañado, el cuerpo respondió muy bien.

—En tu experiencia, ¿qué importancia tiene la conexión con la naturaleza durante una carrera de este tipo?

—Creo que es total, porque no se puede pecar de egoísta y pensar solamente en uno mismo, especialmente al adentrarse en la naturaleza. Hay que generar una conexión con ella para que todo fluya de manera normal. Es fundamental respetarla, entender que ella es la que manda y te puede sorprender con cualquier cosa. El corredor de montaña tiene que sentirse identificado con el terreno desde el primer momento. Es fundamental lograr esa conexión y volcar todo lo que se preparó previamente.

—¿Qué expectativas tenés?

—A pesar de la lesión inesperada en estas últimas semanas, creo que llego en un buen momento y con mucha confianza. Los resultados previos y el proceso de trabajo que hemos tenido hasta ahora, me dan seguridad. Sé de lo que soy capaz y el trabajo realizado durante estos meses ha sido muy bueno, acorde a lo que necesito, lo que me ha dado más confianza para seguir buscando siempre más. Estar entre los cinco mejores corredores del Patagonia Run es el objetivo que anhelo.