El Recorrido Río Santa Fe: una propuesta de SUP para conectar localidades desde el agua

Hoy, a las 12, se llevará a cabo el Recorrido Río Santa Fe , una propuesta náutica que invita a disfrutar del río desde una perspectiva diferente: de pie sobre una tabla y con remo en mano. La actividad convocará a practicantes y aficionados del Stand Up Paddle (SUP) y busca generar un espacio de encuentro, integración y disfrute entre personas de distintas localidades, unidas por el amor al agua y la conexión con la naturaleza.

La actividad comenzará desde el Parador Santa Fe y está organizada por India Paddle Surf, con la participación de escuelas y grupos de diferentes ciudades, como Olona Paddle Surf, Setubal Kayak's, Setubal SUP, SUP Amigos del Río y SUP Santa Fe.

El deporte como puente en el Recorrido Río Santa Fe

Se espera una gran convocatoria, con la participación de cientos de remadores y remadoras de distintas edades y niveles, lo que refleja el crecimiento constante de esta disciplina y el entusiasmo que despierta cada vez que se organiza una actividad que permite disfrutar del aire libre y el contacto con la naturaleza. Cada vez son más los que se suman a esta experiencia única, donde el río se convierte en un escenario perfecto para disfrutar de la actividad física, la camaradería y el entorno natural.

Más allá de su carácter recreativo y deportivo, esta propuesta tiene un fuerte componente social. Su objetivo principal es fortalecer los lazos entre las comunidades vinculadas al Stand Up Paddle (SUP), creando un espacio de intercambio entre grupos, donde se compartan experiencias y valores como el respeto por el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Además, se busca resaltar la importancia de nuestros ríos como espacios esenciales para el encuentro y la integración de las personas. Los ríos, comúnmente vistos solo como fuentes de agua, se valoran aquí como lugares de disfrute colectivo, donde los participantes se conectan no solo con la naturaleza, sino también entre sí, creando una red de colaboración y apoyo mutuo.

Este evento tiene un fuerte componente educativo, destacando el rol fundamental de los ríos como recursos naturales, invitando a todos a ser conscientes de su fragilidad y la necesidad de su protección. Así, la actividad no solo fomenta la práctica deportiva, sino también la preservación del entorno natural, subrayando que la sostenibilidad y el disfrute responsable de los ríos van de la mano. En resumen, es una verdadera celebración de la vida al aire libre, la comunidad y el respeto por la naturaleza.

Nueva fecha confirmada

La Travesía Patria, organizada por SUP Amigos del Río, se reprogramó para el domingo 8 de junio debido a las malas condiciones climáticas que obligaron a postergar la actividad originalmente prevista para el domingo 25. Este encuentro, que reunirá a los apasionados del Stand Up Paddle, invita a disfrutar de una jornada única sobre el agua, conectando con la naturaleza.

SUP Amigos del Río y su rol en la travesía comunitaria

UNO dialogó con Gisela Díaz, fundadora de SUP Amigos del Río, para conocer cómo viven esta experiencia y qué representa para ellos ser parte de una propuesta interprovincial como esta.

—¿Qué representa para ustedes, como escuela referente de Paraná, participar de una experiencia organizada desde Santa Fe?

—Para nosotros, participar en esta experiencia organizada desde Santa Fe es una oportunidad para fortalecer los lazos entre las escuelas de SUP de diferentes provincias. Como escuela referente de Paraná, valoramos la posibilidad de compartir conocimientos, experiencias y pasión por el deporte con otros entusiastas de la región. Esta colaboración nos permite crecer como escuela y comunidad, y nos motiva a seguir innovando y mejorando en nuestra disciplina y travesías.

—¿Qué te parece esta propuesta de generar comunidad entre escuelas de SUP?

—Me parece una propuesta excelente. La comunidad es fundamental en cualquier deporte, y en el SUP, donde la conexión con la naturaleza y otros practicantes es tan importante, creo que generar comunidad entre escuelas es clave para el crecimiento y la difusión de la disciplina. Al unirnos y compartir experiencias, podemos aprender unos de otros, apoyarnos mutuamente y crear un entorno más enriquecedor para todos los involucrados.

—¿Creés que estas iniciativas ayudan a fortalecer el vínculo entre ambas provincias a través del deporte y el río?

—Absolutamente. Las iniciativas como esta no solo promueven el SUP, sino que también fomentan la conexión entre personas de diferentes provincias. Al realizar eventos donde compartimos el amor al deporte y a la naturaleza, podemos superar barreras geográficas y culturales, y construir puentes que unen a las comunidades. El río, como elemento en común, se convierte en un símbolo de unidad y conexión entre las provincias.

—¿Qué le dirías a alguien que nunca practicó esta disciplina y quiere animarse a vivir algo así?

—A alguien que nunca ha practicado SUP y quiere animarse, le diría que no tenga miedo de probar algo nuevo. Es una disciplina accesible para todos, independientemente de la edad o el nivel de condición física. Lo más importante es encontrar un buen instructor y un entorno seguro para aprender. La experiencia no solo es físicamente gratificante, sino que también ofrece una conexión profunda con la naturaleza. Hay que animarse a probar y descubrir un mundo nuevo de cara a nuestro majestuoso río.

—¿Qué proyectos tienen desde SUP Amigos del Río para lo que resta del año?

—Desde SUP Amigos del Río tenemos planeado organizar varias actividades y eventos que promuevan la comunidad y el deporte. Esto incluye sesiones de SUP en diferentes ubicaciones del río, talleres para mejorar técnicas y seguridad, y eventos de integración con otras escuelas y grupos. También estamos trabajando en proyectos de conservación del río y su entorno, porque creemos que el deporte y la naturaleza deben ir de la mano. Queremos seguir creciendo como escuela y comunidad. Vivimos en una provincia rodeada de río y tenemos que aprovecharlo, porque lo vale.