Este evento, que comienza a las 21, es fiscalizado por la Comisión Municipal de este deporte que ayer, en el Club de Pescadores llevó adelante la ceremonia del pesaje del los boxeadores profesionales que se encasillan en Peso Pesado.

El local Jairo El Espartano Suárez acusó 101,100 y Nahuel Palacios, oriundo de Talar de Pacheco, pesó 118,200.

Ambos hablaron con Ovación una vez que pasaron la balanza: “Creo que será una buena medida para ver cómo volvemos. Si le hacemos caso al entrenador y hacemos lo que venimos trabajando creo que podemos a obtener la victoria. Le tengo que hacer caso a Chito (por Retamal) porque si yo le hago caso cambia mucho mi boxeo. De la rodilla estamos bien así que esperemos volver bien y de paso probarla”, narró el Espartano y continuó con su relato: “Tenemos un rival experimentado enfrente así que estamos contentos más que nada por la vuelta, por el armado del ring, por la gente que esperemos que acompañe. Veo que salió el sol así que estará bueno”.

A la hora de hablar de un plan de pelea, Suárez confesó: “Tenemos que ver que pasa en el primer round y ver que pasa. La idea es no salir como siempre que salíamos a atropellar y golpear. Tenemos que ser más pensantes y trabajar más las manos. Tenemos que probar más la defensa y disfrutar, si es así, de la pelea. El rival viene a buscar la pelea y yo no tengo que enroscarme en esa porque necesito medirme. Quiero ver cómo estoy en lo físico y en lo boxístico para ver si mejoré o no, esa es la verdad. No hay otra. Yo también necesito medirme para ver como continúa mi carrera”.

SUAREZ PALACIOS.jpg El Paseo de Los Pájaros tendrá boxeo Pesado

Jairo va por su tercera presentación en el campo profesional y siempre lo hizo en casa. “Paseo de Los Pájaros está muy bueno. El municipio nos prestó el lugar y la idea de José Clarelli nos pareció muy buena. En ese lugar se hace el pre-mate y fiestas gastronómicas. Me parece que puede salir una linda foto con el ring y detrás las pinturas de los artistas. Estará bueno ya que es en el Puerto, cerca de los barrios para que la gente se acerque. La entrada es barata y la cantina también. La idea es que la gente acompañe y vea un muy buen nivel boxístico”.

El oponente

El rival es Nahuel Palacios, un experimentado púgil que entre otros se midió con Kevin Espíndola. El visitante viene de perder y expresó su deseo de ganar en Paraná. “Esperemos que salga todo bien, como todo viene siendo hasta ahora. Espero un buen combate para los dos y que gane el mejor. Mi idea es arrancarle la cabeza como él me la va a querer arrancar a mi, es así. Los dos vamos a pegarnos. Veremos si achicamos el ring y trabajamos cuerpo a cuerpo. Estoy tranquilo y entrenando durante la semana. Vamos a meterle lo mejor”.