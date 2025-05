El paranaense Ramiro Gurovich, presente en la ajustada caída de Pampas en el CASI.

El primer tiempo fue muy disputado y cargado de fricción, con ambos equipos jugando con uno menos tras las amonestaciones a Rapetti y Böhme. Selknam aprovechó mejor sus oportunidades y se fue al descanso 13-3 arriba, gracias a un try de Salvador Lues y la precisión de Tomás Salas. Pampas solo logró descontar mediante un penal de Renthel, que no fue suficiente para generar una remontada.

Ramiro Gurovich tuvo acción en la 12ª fecha del Super Rugby Américas

En el complemento, Pampas reaccionó con un try de Jerónimo Ulloa, pero Selknam respondió rápidamente con otro try de Norman Aguayo. Aunque los locales achicaron la diferencia con un penal y un try de Bottazzini sobre el final, no les alcanzó para revertir el resultado. Ahora, Pampas tendrá fecha libre y jugará el viernes 30 ante Peñarol en Montevideo, donde buscará volver a la senda del triunfo.ni sobre el final, no les alcanzó para revertir el resultado. Ahora, Pampas tendrá fecha libre y volverá a jugar el viernes 30 ante Peñarol en Montevideo.