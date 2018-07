El paranaense que sueña con jugar en la selección italiana de rugby

El centro/wing charló con UNO en la cancha que lo vio nacer, la del CAE. Hizo un repaso de su historia dentro del mundo ovalado. Con 26 años volverá a Italia para sumarse nuevamente a la Lazio, equipo dueño de su pase. Coronel tiene una meta muy importante y clara a la vez: Sueña con jugar en la selección azzurri.

"Estoy contento de volver a mi club. Ahora estoy entrenando y disfrutando de mi vacaciones. Además acompañando a los chicos desde la tribuna, en los partidos que puedo presenciar", comentó Nicolás Coronel.

El trotamundo no dudó en expresar lo que le cuesta estar lejos de la familia a pesar de su gran rendimiento y experiencia en otro país. "Es increíble como se extraña, pero es algo que yo le transmito a mis amigos lo que es la experiencia del profesionalismo. Tener la familia, amigos lejos pesa y mucho. Inglaterra fue una experiencia muy diferente, tienen otra cultura y costó mucho adaptarse. Es una relación muy fría, es todo muy laboral".

Por otro lado, el paranaense habló de su crecimiento en lo deportivo. Una experiencia que le sirvió y mucho para fortalecerse dentro del rugby . "En Inglaterra aprendí mucho del deporte. Sumé muchas cosas nuevas. Fue un salto de calidad enorme, el día a día es muy competitivo. Entrenamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, es muy laboral. Las veces que me tocó en cancha demostré estar a la altura, en un juego muy físico". A lo que agregó Coronel: "Me costó en lo físico, se notó mucho. Son equipos muy ordenados y estudian mucho al rival. Allá no se encuentran huecos como en el juego argentino".