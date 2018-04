El paranaense que empezó a pagar con goles su llegada al Tatengue

Su primer partido fue ante Temperley, ingresando en el segundo tiempo. Luego jugó contra San Martín de San Juan y Banfield. Pero el momento que nunca olvidará llegó este viernes en la visita a Argentinos Juniors. Tako, como lo apodan sus amigos, convirtió su primer gol en Reserva. Fue en la victoria del Tatengue por 2 a 0 ante el Bicho, para quedar como único puntero del certamen.

Por otro lado, el delantero surgido de Atlético Paraná habló del trato que tiene con el cuerpo técnico y sus compañeros: "Desde el primer día me recibieron de la mejor manera, son muy atentos y siempre están para alentarte a seguir adelante. Mi palabras de agradecimiento son para el cuerpo técnico, me dieron la confianza necesaria para poder desplegar todo mi talento".





Duarte se radicó en la vecina provincia de Santa Fe y vive en la pensión del club Unión. "No hay muchas cosas para hacer. Nos tenemos que acostumbrar a la vida lejos de nuestras casas. Aprendemos a limpiar, a lavar los platos y otras cosas, enseña mucho para el futuro", se sinceró a UNO el delantero.





Aunque las dos primeras semanas no fueron fácil para Tako: "Fue algo loco, me quería ir a otro lado, no aguantaba el día a día. Me tuve que acostumbrar a los hábitos y ahora estoy feliz". En cuanto a su vida en Santa Fe, el paranaense dejó en claro que continuará con sus estudios y este año buscará terminar la secundaria.