El paranaense Joaquín Irigoytía recordó el Mundial Sub 20 de 1995, a 30 años de la consagración

Argentina logró el título del Mundial Sub 20 de 1995 tras superar a Brasil en la final

Embed

Tras el éxito en Qatar, continuó su carrera en River Plate, donde disputó un puñado de partidos en la Primera División. En 1998, fue cedido al Hércules CF de España, aunque su paso por el fútbol europeo fue breve. Posteriormente, jugó en Colón de Santa Fe, Cerro Porteño de Paraguay, Cobras de Ciudad Juárez en México, Almagro, Lanús y Aldosivi, donde culminó su carrera profesional en 2006.

Después de su retiro del fútbol, se alejó del deporte y se dedicó a la abogacía, especializándose en derecho ambiental. Actualmente, reside en Gualeguaychú, Entre Ríos, y ejerce como abogado, demostrando una notable transición de la vida deportiva a la profesional.

A tres décadas de aquella memorable victoria en Qatar, su figura permanece como símbolo de una generación que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.

En diálogo con Diario UNO, Joaquín Irigoytía recordó su consagración, a 30 años de la gloria

En diálogo con UNO, Joaquín rememoró con emotiva intensidad cada instante vivido en Doha, entre la nostalgia de quienes saben que hicieron historia y el orgullo de quien llevó el arco argentino a lo más alto.

—A tres décadas de aquel histórico título, ¿qué sensaciones y recuerdos te invaden al mirar atrás y valorar el legado que dejaste en el fútbol juvenil argentino

—Sinceramente, considero que aquel equipo fue el punto de partida de una nueva etapa para el fútbol argentino, que venía atravesando una profunda decadencia, sin éxitos relevantes y, sobre todo, dejando imágenes y sensaciones poco felices en el plano internacional. El renacimiento de nuestro fútbol encontró en la idea de José Pékerman las bases sólidas sobre las que se construiría todo lo que vino después. Lamentablemente, aquel seleccionado juvenil no pudo ser la base del equipo olímpico que, en Atlanta 1996, no logró coronarse, algo que, posiblemente, habría sucedido si Pékerman hubiera sido el director técnico.

—Si pudieras mandarle un mensaje al Joaquín de 19 años que se subía al avión rumbo a Doha, ¿qué le dirías?

—Le diría que hiciera exactamente lo mismo que en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de Bolivia, jugar con alegría, compromiso y orgullo, para volver a ser el mejor del torneo.

—¿De qué manera influyó José Pékerman en tu crecimiento profesional y personal durante ese certamen?

—Tuvo una gran influencia en ambos aspectos. En lo deportivo, comprendí lo que significaba el profesionalismo, no podías relajarte, tu rendimiento debía ser siempre superlativo porque había un compañero de gran nivel esperando su oportunidad. En lo personal, las charlas que tuvimos fueron fundamentales, ya que me transmitió toda su experiencia y sabiduría con una generosidad enorme.

—¿Cómo lograste mantener el arco invicto ante un Brasil repleto de estrellas en la final?

—Ese equipo era una máquina, todos sabíamos lo que debíamos hacer. Particularmente, en lo que respecta a Brasil, lo habíamos estudiado tanto que llegamos a soñar con enfrentarlo en una revancha, como la que perdimos en Bolivia, en el último partido del Campeonato Sudamericano Sub 20.

—Al referirte a lo feo del fútbol como uno de los motivos de tu retiro, ¿qué momentos concretos te resultaron más insostenibles?

—Más allá de los episodios puntuales vividos en los distintos clubes en los que jugué, podría resumir mi respuesta diciendo que lo que me resultó insostenible fue padecer los negociados entre los directivos, los representantes y muchos técnicos, que, muy lejos de cumplir con la función para la que fueron contratados, solo veían una oportunidad para obtener un beneficio personal. Desconozco cuál es la situación actual del fútbol argentino, ya que, al retirarme en julio de 2007, me alejé definitivamente de ese mundo.

—¿Cómo fue el proceso de reinventarte como abogado y qué paralelismos encontrás entre el trabajo en un estudio jurídico y la disciplina del fútbol de alto nivel?

—Fue un proceso complicado, un verdadero duelo, el duelo del jugador de fútbol. Cuando llega ese momento, te das cuenta de que sos un jubilado joven, y si querés alejarte del ambiente, nada de lo aprendido te sirve para desenvolverte en una sociedad que desconoces. Por eso, encontrar tu lugar fuera del fútbol es difícil. Me costó meses decidir qué hacer, ya que al dejar la actividad, no tenía nada definido. Ahí fue cuando me apoyaron mi esposa de ese entonces y mis tres hijas, que en ese momento eran pequeñas. Ellas fueron mi motor para estudiar en CABA, a pesar de solo poder verlas los fines de semana. El desafío fue dejar de sentirme utilizado por los mismos personajes que viven del fútbol y empezar a ser dueño de mi propio destino. En cuanto a la profesión, aunque hay muchos matriculados, es complejo vivir bien de ella. El camino después del fútbol no ha sido fácil. Pero gracias a Dios, a mi familia y a mi esfuerzo, no me quejo de mi presente.