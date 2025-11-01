Uno Entre Rios | Ovación | Francisco Giusti

El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi

Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en la categoría Master 40 en Abu Dhabi, destacando en el Campeonato Mundial 2025 organizado por la ICF.

1 de noviembre 2025 · 20:18hs
El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi.

El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi.

Francisco Giusti, referente del Stand Up Paddle (SUP) en Paraná, se consagró campeón mundial este sábado en Abu Dhabi, al obtener la victoria en la carrera técnica de la categoría Master 40.

El evento, organizado por la International Canoe Federation (ICF), forma parte del Campeonato Mundial de SUP 2025, que reúne a los mejores atletas de todo el mundo en las modalidades Sprint, Carrera Técnica (Technical Race) y Distancia Larga (Long Distance).

LEER MÁS: El Recorrido Río Santa Fe: una propuesta de SUP para conectar localidades desde el agua

El paranaense Francisco Giusti brilló en Abu Dhabi y se quedó con el título mundial de SUP

La competencia, que se lleva a cabo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, no solo representa un desafío de alto nivel para los atletas, sino también un hito para América Latina. La delegación de la región, que combina experiencia y talento joven, ha destacado por su pasión y compromiso con el deporte, con Giusti a la cabeza, quien logró superar sus anteriores actuaciones en eventos internacionales.

Este título mundial es un reflejo del crecimiento del SUP en América Latina y de la consolidación de Giusti como uno de los mejores exponentes del deporte, reafirmando su posición en la élite mundial del Stand Up Paddle.

Francisco Giusti Abu Dhabi Paraná
