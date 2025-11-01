Francisco Giusti, referente del Stand Up Paddle (SUP) en Paraná, se consagró campeón mundial este sábado en Abu Dhabi, al obtener la victoria en la carrera técnica de la categoría Master 40.
El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi
Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en la categoría Master 40 en Abu Dhabi, destacando en el Campeonato Mundial 2025 organizado por la ICF.
El evento, organizado por la International Canoe Federation (ICF), forma parte del Campeonato Mundial de SUP 2025, que reúne a los mejores atletas de todo el mundo en las modalidades Sprint, Carrera Técnica (Technical Race) y Distancia Larga (Long Distance).
La competencia, que se lleva a cabo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, no solo representa un desafío de alto nivel para los atletas, sino también un hito para América Latina. La delegación de la región, que combina experiencia y talento joven, ha destacado por su pasión y compromiso con el deporte, con Giusti a la cabeza, quien logró superar sus anteriores actuaciones en eventos internacionales.
Este título mundial es un reflejo del crecimiento del SUP en América Latina y de la consolidación de Giusti como uno de los mejores exponentes del deporte, reafirmando su posición en la élite mundial del Stand Up Paddle.