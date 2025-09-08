El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Un encuentro disputado en el marco de la Liga de Fútbol de Chajarí fue noticia en los últimos días por el insólito gol desperdiciado por Enzo Salas, delantero de Vélez, en el cotejo ante Independiente del Villa del Rosario en La Caldera, la cancha del Rojo.

El atacante estaba firmando una actuación destacada, ya que había convertido dos tantos en la jornada, pero su participación quedó eclipsada por el gol que no pudo convertir debajo del arco.

Salas había recuperado el balón luego de un error en salida compartido con el defensor con el dorsal número 4 y el arquero del Rojo. Rápidamente, se perfiló hacia el arco, dejó en el camino al guardameta con una gambeta deliciosa y quedó sin oposición para marcar su triplete personal.

Sin embargo, cuando todos creían que el gol era inminente e incluso algunos ya se animaban a festejarlo, un mal pique de la pelota en el terreno de juego, que se observaba con varias imperfecciones e irregularidades, le jugó una mala pasada: definió, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño.

No tiene ningún sentido.

Incrédulo por la ocasión que acababa de marrar, el número 9 se tomó la cabeza, gesto que repitió uno de sus compañeros. Como era de esperarse en tiempo de redes sociales, la jugada se viralizó y las reacciones no se hicieron esperar.

A pesar del blooper, la victoria quedó en manos de Vélez

Para fortuna de Salas, su equipo se llevó los tres puntos en la noche entrerriana, debido a que se impuso con un contundente 5 a 3 sobre su rival.

En la Liga de Chajarí, Vélez e Independiente son de los equipos más importantes, puesto que ambos poseen varios títulos del certamen, que se juega desde 1952.