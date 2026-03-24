Fin de una era: Mohamed Salah se va del Liverpool

El egipcio sacudió a las redes sociales con un video dando a conocer que dejara Anfield cuando concluya su vínculo al final de la temporada.

Mohamed Salah sacudió al mundo del fútbol al dar a conocer que dejará Liverpool cuando termine la temporada, finalizando un ciclo de nueve años donde se consagró como líder de un equipo que conquistó todos los torneos que disputó y buscará despedirle con una nueva Champions League.

" Desafortunadamente, el día llegó. Esta es la primera parte de mi despedida. Voy a dejar Liverpool al final de la temporada . Quería comenzar diciendo que nunca imaginé cómo, profundamente, este club, esta ciudad, esta gente se convirtió en parte de mi vida. Liverpool no es sólo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu . No puedo explicarlo en palabras a nadie que no sea parte de esta club. Ganamos los trofeos más importantes y peleamos juntos durante los momentos más difíciles de nuestras vidas", empezó el delantero egipcio que llegó en 2017 procedente de Roma y se va como uno de los máximos ídolos en su historia.

Fin de una era: Salah se va del Liverpool

Salah liverpool Fin de una era: Salah se va del Liverpool.

"Quiero agradecerle a todos los que fueron parte del club durante mi paso por acá. Especialmente a mis compañeros del pasado y presente, y a los fanáticos. No tengo palabras suficientes. El apoyo que me demostraron en el mejor momento de mi carrera... Y siguieron al lado mío en los momentos más difíciles. Es algo que jamás olvidaré y llevaré conmigo siempre. Irse nunca es fácil. Me dieron el momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi casa para mí y mi familia. Gracias por todo. Por ustedes, nunca caminaré solo", cerró referenciando a la frase icónica frase típica de la fanatica de la escuadra de Merseyside.

Desde el club informaron también de manera oficial la partida del ícono egipcio, explicando que anticiparon el anuncio para celebrar su trayectoria de aquí hasta que finalice la campaña. "Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield", indicó la institución.

El delantero contaba con contrato hasta la conclusión de la temporada 2026/27 pero se acordó entre las partes que el mismo finalice este próximo 30 de junio, permitiendo al delantero quedar en libertad de acción para determinar el próximo destino en su ilustre carrera profesional.

A sus 33 años, Salah se despide de Liverpool con 255 goles y 122 asistencias en 435 encuentros. Un paso en el que cosechó una Champions League, dos Premier League, un Mundial de Clubes, una Supercopa Europea, una FA Cup, tres Carabao Cup y una Communnity Shield entre muchos otros lauros personales.