El Gurí podría tener una nueva función en Paraná

Es probable que Omar Martínez sea parte de la fecha de TC Pick Up, cuando corra en septiembre en Paraná. El Gurí ante un inminente regreso.

Omar Martínez podría volver a ponerse el buzo, una vez más, para alegría de sus hinchas y de los entrerrianos. Es que al Gurí se le cruzó la idea de lo que podría ser correr en la primera competencia que lleve adelante el TC Pick Up en Paraná, autódromo que lo tiene como presidente ante este retorno de las categorías de ACTC.

Omar Martinez.jpg El año pasado el Gurí corrió en Paraná en el TC. ¿Este año se repetirá?

¿Vuelve el Supremo el próximo 27 y 28 de septiembre? “Por ahora es solo una idea, no hay nada confirmado. Pero me encantaría poder estar corriendo en Paraná y en esta categoría que nos bajamos hace casi dos años”, le dijo el Gurí Martínez a SoloTC, sobre lo que podría su retorno al TC Pick Up, luego de su última presentación el 26 de noviembre de 20223, en el Gran Premio Coronación disputado en La Plata.