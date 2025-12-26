Uno Entre Rios | La Provincia | Banco Pelay

Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

En la playa de Banco Pelay se recomendó evitar el contacto directo con el verdín del río Uruguay, no ingerir agua y extremar cuidados en actividades recreativas

26 de diciembre 2025 · 14:11hs
El verdín es una acumulación de algas que resulta resbaladizo y potencialmente riesgoso

El verdín es una acumulación de algas que resulta resbaladizo y potencialmente riesgoso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Se detectó presencia de verdín en el río Uruguay, en la zona de Banco Pelay, una situación habitual en épocas de altas temperaturas y bajante del río, pero que requiere precaución por parte de los bañistas.

El verdín es una acumulación de algas que resulta resbaladizo y potencialmente riesgoso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Por este motivo, se recomendó evitar el contacto directo con las áreas donde el agua presenta coloración verdosa, no ingerir agua del río y extremar los cuidados durante las actividades recreativas.

Desde el sector de guardavidas y autoridades se solicita a quienes concurran al balneario respetar las indicaciones del personal, mantenerse informados y, ante cualquier síntoma o duda, acudir de inmediato a la enfermería del lugar.

