Banco Pelay: advierten por presencia de verdín en el río

En la playa de Banco Pelay se recomendó evitar el contacto directo con el verdín del río Uruguay, no ingerir agua y extremar cuidados en actividades recreativas

El verdín es una acumulación de algas que resulta resbaladizo y potencialmente riesgoso, especialmente para niños, adultos mayores y personas con piel sensible.

Se detectó presencia de verdín en el río Uruguay, en la zona de Banco Pelay, una situación habitual en épocas de altas temperaturas y bajante del río, pero que requiere precaución por parte de los bañistas.

Por este motivo, se recomendó evitar el contacto directo con las áreas donde el agua presenta coloración verdosa, no ingerir agua del río y extremar los cuidados durante las actividades recreativas.

Desde el sector de guardavidas y autoridades se solicita a quienes concurran al balneario respetar las indicaciones del personal, mantenerse informados y, ante cualquier síntoma o duda, acudir de inmediato a la enfermería del lugar.