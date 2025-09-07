El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay.

Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas, capacitará a entrenadores y deportistas locales en Concepción del Uruguay con charla y clínica práctica.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay continúa con el Programa Integral de Capacitaciones Deportivas , una iniciativa local destinada a formar a actores clave del deporte, como entrenadores, preparadores físicos y deportistas.

El programa, que ya cuenta con más de 1.200 asistentes en distintas jornadas de formación, prácticas de campo y talleres, busca fortalecer los clubes locales y potenciar el desarrollo deportivo de la comunidad.

Fernando Ferrara llega para capacitar a entrenadores y deportistas locales

Este sexto encuentro estará a cargo de Fernando Ferrara, actual entrenador de la Selección Argentina de Hockey sobre césped femenino, conocidas mundialmente como Las Leonas. Ferrara utilizará su experiencia en competencias internacionales para compartir los desafíos y aprendizajes en la formación de un equipo femenino de élite que se prepara para los Juegos Olímpicos de París. La quinta jornada del programa se desarrolló recientemente con más de 150 inscriptos, y ahora se suma Ferrara como disertante de primer nivel.

La charla central se realizará el viernes a las 19 en el Auditorio Illia, mientras que la clínica práctica se llevará a cabo el sábado a las 10.30 en la cancha municipal de césped sintético.

El concejal Lisandro Pinilla destacó la importancia de sumar a una figura de primer nivel como Fernando Ferrara al programa. "Estamos orgullosos de traer su experiencia para fortalecer el Programa y dar a nuestros clubes, entrenadores y deportistas herramientas concretas para aspirar al máximo nivel", señaló.

El Programa Integral de Capacitaciones Deportivas sigue siendo un espacio de formación y actualización deportiva para estudiantes, deportistas, cuerpos técnicos y dirigentes en Concepción del Uruguay.