Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Arenas FC, San Benito de Paraná, Belgrano y Unión de Santa Fe siguen en camino por el título de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

7 de septiembre 2025 · 21:51hs
Prensa LPF

Arenas FC eliminó por penales a Academia Crack en el duelo paranaense de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Con hegemonía de los equipos de la capital entrerriana, se disputaron los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

En el estadio Luis Renaud del Atlético Neuquén Club se disputaron dos encuentros.

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

En el choque entre representantes de la LPF, Arenas FC eliminó por penales a Academia Crack. Tras igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario (goles de Lourdes Andino para Arenas y Soledad Barrero para Academia Crack), en la definición desde los 12 pasos fue 4 a 3 la victoria para el elenco comandado por Renzo Vera.

También en el recinto del Pingüino el que festejó fue el mejor equipo que tiene la región en la actualidad, San Benito de Paraná, que no tuvo inconvenientes para aplastar a El Quillá y golearlo 4 a 0. Yasmín Scheffer en dos oportunidades, Lourdes Leiva y Lucía Stieben marcaron los goles para el campeón de la LPF.

Triunfazo de Belgrano en Santa Fe

Por otra parte, los otros dos duelos se disputaron en el Predio Nery Pumpido de la LSF.

En la capital de la vecina provincia Belgrano se hizo fuerte como visitante para derrotar a Colón. Fue 1 a 0 para las Mondongueras, gracias al tanto de penal anotado por Aixa Ledesma.

El restante enfrentamiento fue protagonizado por equipos santafesinos. Allí, Unión se impuso por 3 a 1 sobre Peñarol y avanzó a la siguiente instancia.

