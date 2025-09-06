Uno Entre Rios | La Provincia | Vecinos

Concepción del Uruguay: vecinos denuncian basural ilegal para rellenar el arroyo El Curro y ganar terreno

Vecinos alertan que basura y máquinas están tapando el arroyo El Curro, causando contaminación e inundaciones, pero el Municipio no responde sus reclamos.

6 de septiembre 2025 · 15:09hs
Vecinos de Concepción del Uruguay alertan sobre una grave situación ambiental que afecta al arroyo El Curro. Según denuncian, semanalmente llegan volquetes cargados con basura al arroyo, donde retroexcavadoras trabajan para tapar el humedal con el objetivo de ganar terreno, presumiblemente para futuras construcciones.

Los habitantes de la zona informan que la maquinaria opera incluso durante los fines de semana, aplastando y acomodando los residuos sobre el cauce del arroyo. Esta práctica está provocando una severa contaminación del agua y el suelo, generando olores nauseabundos que afectan la calidad de vida de los barrios cercanos.

LEER MÁS: Avanza la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas

Además, el intento de rellenar el humedal está causando problemas de inundación. Cuando las lluvias aumentan el caudal del arroyo, el agua no puede desaguar correctamente, lo que deja incomunicados a los vecinos del Barrio Buena Vista y otras zonas aledañas.

Los vecinos han presentado múltiples reclamos ante el Municipio, incluyendo la recolección de firmas para manifestar su rechazo y preocupación, pero hasta el momento no han recibido respuestas satisfactorias ni medidas concretas para frenar esta contaminación y el relleno ilegal.

Esta situación no solo amenaza la biodiversidad y el ecosistema del arroyo El Curro, sino también la seguridad y bienestar de quienes habitan en sus alrededores. Los vecinos piden una intervención urgente para detener estas acciones y preservar el humedal.

