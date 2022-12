El DT del Manchester United presionó a Lisandro Martínez

Pablo Aimar: "Se me cruzó todo: mi mamá, el gol de Messi"

"Pero también Lisandro Martínez debe aceptar que el 27 de diciembre vuelve la Premier League. Intentamos que todos tengan un plan individual pero sabemos que el reinicio es cinco o seis días después del final del Mundial. Y todos sabíamos que la competición comenzaría ese día. Así que todos debemos estar preparados para eso y aceptarlo", continuó.

Erik ten Hag es conocido por su fuerte carácter y personalidad fría, que le llevó a tener problemas con el astro portugués Cristiano Ronaldo, entre otros, en un equipo que está lejos de ser el multicampeón de la década de los noventa y primera parte de los 2000.

"Entiendo que no es fácil, pero el fútbol de elite no es fácil. Lo lamento pero todos debemos estar acá", apuntó con un tono de enojo.

"Hay que aceptarlo y lidiar con ello de la mejor manera", sentenció.

Manchester United, que marcha en la quinta posición a 11 puntos del líder Arsenal, regresará el martes 27 frente a Nottingham Forest como local.

Gualeguay recibió a Lisandro con una fiesta

El defensor de la Selección Argentina vivió una emotiva noche junto a sus seres queridos en Gualeguay. El entrerriano que brilló en Qatar 2022 se abrió y no tuvo reparos a la hora de quebrarse y mostrar su emoción delante de los suyos, recordando sus orígenes, y contando cómo vivió el mundial.

"Cuando vuelvo a Gualeguay me emociono mucho, y más cuando recuerdo a mis abuelos que ya no están", expresó Martínez, que el próximo 18 de enero cumplirá 25 años, y esto despertó la primera gran ovación de los concurrentes, que taparon el bache generado por los sollozos del ex-Newell's Old Boys y Defensa y Justicia.

"Estoy muy feliz de cerrar los festejos en mi casa", expresó Martínez, sobre un gran escenario montado para la ocasión en medio del parque Quintana, al que se accedía subiendo las escaleras del anfiteatro costero.