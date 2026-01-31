Uno Entre Rios | Ovación | James Rodríguez

El complejo momento de James Rodríguez a meses del Mundial: no tiene club y se entrena solo

El volante de 34 años se desvinculó de León de México en diciembre del año pasado y no sabe dónde continuará su carrera.

31 de enero 2026 · 19:12hs
James Rodríguez se entrena solo a la espera de conseguir club.

James Rodríguez se entrena solo a la espera de conseguir club.

James Rodríguez, una de las figuras de la Selección de Colombia, atraviesa una preparación diferente a la del resto de los jugadores que estarán presentes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá porque no tiene club y se entrena solo.

Después de haber quedado libre de León de México en diciembre del año pasado, el futbolista de 34 años vive un momento complejo, ya que no tiene ofertas concretas para continuar su carrera, a pesar de que sonó como posible incorporación de Liga de Quito y Barcelona, ambos de Ecuador.

En los últimos días el zurdo subió a su Instagram vídeos en los que se lo ve entrenando e incluso practicando tiros libres, una faceta que perfeccionó en los últimos años y le dieron alegrías a su seleccionado y también los equipos que defendió.

James Rodríguez se entrena por su cuenta

James Rodríguez 1
James Rodríguez se entrena solo a la espera de conseguir club.

James Rodríguez se entrena solo a la espera de conseguir club.

Lo más llamativo del mes sin club que lleva James es que en 2025 tuvo un buen año deportivo porque marcó cinco goles en 34 partidos con el conjunto mexicano. Sin embargo, esa no es la primera vez que el ex-Banfield atraviesa una etapa sin club porque estuvo libre entre abril y julio de 2023, previo a la Copa América 2024 en la que brilló.

Más allá de su falta de ritmo a cinco meses de la Copa del Mundo, la presencia de James en la lista de Néstor Lorenzo no parece estar en peligro porque es el capitán y una pieza vital en el equipo, aunque claro que en Colombia las alarmas están encendidas y expectantes con el futuro del mediocampista.

