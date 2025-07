Nicolás Cousillas cerró una etapa de la mejor manera

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Cousillas (@nnicocousillas)

“Fue una experiencia muy linda”, sintetizó Nico, en diálogo con Ovación. Luego amplió. “El día previo al inicio de la competencia fuimos a la pista con los chicos de la Selección para realizar un trabajo de activación. Ahí me sentí bien corriendo. Las semanas previas al torneo también había tenido muy buenos entrenamientos. No quiero decir que estaba confiado, sino que tenía buenas sensaciones”, aclaró.

La ansiedad se manifestó el día de ingresar a escena para competir. Cousillas disipó los temores una vez que realizó los movimientos pre-competitivos. “Pude encontrar mi lugar en la prueba, me sentí cómodo al correr y saltar. Gracias a eso conseguí la medalla y la mejor marca”, resaltó.

Medalla y récord personal para Nicolás Cousillas

Finalizar en el tercer puesto alcanzando su mejor registro personal es un desafío efectivizado por Cousillas. Fue una meta que proyectó a fines de 2024 cuando no pudo exhibir su potencial en el Sudamericano U18 que se celebró en San Luis. A partir de ahí se preparó con dedicación, sacrificio, pero especialmente con convicción y un horizonte a la vista. Enfocó el norte en el Iberoamericano U18.

Antes de llegar a esta competencia transitó por otras misiones. Se consagró campeón en el torneo provincial en Concordia. Dominó la prueba con un registro de 6,92 metros. Posteriormente finalizó segundo en el Nacional de la categoría que se llevó adelante en Mar del Plata. “Fue un golpe muy duro porqué tenía muchas expectativas de ganar ese torneo. Le seguí metiendo y se me dio en el Iberoamericano”, infló el pecho.

En la competencia internacional retrocedió un casillero en relación a la posición en la que finalizó en La Feliz. Sin embargo alcanzó, en un torneo de mayor exigencia, el mejor registro de su carrera.

“Es un nivel más alto que en el Nacional. Competí con atletas de países que son potencias en el Atletismo como Colombia, Brasil y Venezuela. Este bronce para mi significa mucho más. Significa que me recontra superé en un año donde pude salir adelante después de un 2024 donde no tuve buenos resultados”, relató, sin ocultar la emoción.

Nicolas Cousillas Atletismo 2 Iberoamericano U18 Nicolás Cousillas registró su mejor marca personal.

El 2025 es un año de superación para el uruguayense. Una temporada en la que superó las frustraciones que lo llevó en la pasada temporada a competir dando ventajas desde lo físico. “Estuve con muchas molestias físicas que no me permitieron estar al cien por ciento desde lo físico. Desde ese lado fue un poco frustrante y tedioso sabiendo que estaba para mucho más”, lamentó.

“A inicios de 2024 salté 6,57, que en ese momento era mi mejor marca. Al ser el primer registro de la temporada las expectativas se elevaron, pero al final de año se tiraron abajo. Si bien clasifiqué al Sudamericano U18, me fue muy mal en esa competencia. Los nervios me jugaron en contra, salté muy mal y quedé afuera de los ocho finalistas. Después me prometí superarme este año. Entrené muy fuerte en la pretemporada para rendir bien en el 2025”, afirmó.

Con esa mirada proyectó su participación en las competencias que marcó el calendario oficial. “Realicé una pretemporada que necesitaba. Estuve consciente de lo que estaba haciendo y sabiendo para qué lo hacía. Todo lo que hice desde el Sudamericano de 2024 en adelante, fue pensando en el Iberoamericano U18 en Paraguay”, puntualizó.

Paraguay, un escenario que le cae cómodo

En la capital paraguaya, pero en el cierre de la temporada 2022, también se ubicó en el podio. Fue en el marco del Campeonato Sudamericano Escolar, competencia en la que obtuvo la presea de bronce. “Me gusta mucho competir en Asunción. Tiene un clima bastante parecido a Concepción, por eso me siento cómodo saltando”, explicó.

Inevitablemente Cousillas retrocedió en el tiempo. Revivió en postales imaginarias los recuerdos del primer premio que obtuvo en su carrera en el ámbito internacional. “ Me trae mucho recuerdos, mucha nostalgia. Me gusta mucho esta pista. Cuando estaba en la corredera recordé muchos momentos, tuve muchas sensaciones. Fue un torneo que estuvo muy presente”, se sinceró.

El Iberoamericano comenzó a marcar el cierre de una etapa para el entrerriano. “En esta categoría solo tengo un desafío que será la Copa Nacional en San Luis”, acotó. Más allá del resultado de esta competencia, Nico finaliza un ciclo de su carrera alcanzando la meta que trazó.